본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

UNIST 특임교수 임용된 세계적 미디어 아티스트 김아영

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.18 15:27

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"과학예술 융복합 시도·AI 연구 촉매 역할"

세계적 미디어 아티스트 김아영 작가가 UNIST(총장 박종래) 인공지능대학원 특임교수로 임용됐다. 임용 기간은 18일부터 2028년 12월까지 3년이다.


김 교수는 가상현실(VR)과 인공지능을 활용한 미디어아트 작업으로 국제무대에서 주목받아왔다. 그는 기술이 인간 인식과 사회 구조에 미치는 영향을 작품으로 풀어냈다.

UNIST 특임교수로 임용된 미디어 아티스트 김아영 작가.

UNIST 특임교수로 임용된 미디어 아티스트 김아영 작가.

AD
원본보기 아이콘

UNIST가 김 교수를 인공지능대학원에 임용한 것은 AI 기술을 계산과 처리 단계에 두지 않고 의미 해석과 사고 과정까지 확장하려 했다는 시도를 높이 평가했다. 예술적 사고가 인공지능 활용 범위를 넓히는 촉매가 될 수 있다고 판단한 것이다.

김 교수는 UNIST 인공지능 연구진과 공동 프로젝트를 진행한다. 기술 연구 과정에 예술적 관점을 더하고 인공지능 결과를 새로운 방식으로 해석하는 역할을 맡는다. 과학·예술 융합 분야 자문과 교내 특강도 병행한다.


UNIST는 기술 이해를 넓히고 연구 성과 전달력을 높이는 데 예술 역할이 필요하다고 봤다.


박종래 총장은 "과학과 예술을 잇는 접근이 인공지능 연구와 교육의 깊이를 키울 것"이라며 "김아영 교수 영입이 연구·교육 현장에 새로운 시각을 더할 것"이라고 했다.

김아영 특임교수는 영국 첼시 컬리지 오브 아트에서 순수미술 석사를, 런던 컬리지 오브 커뮤니케이션과 국민대학교에서 학사를 취득했다.


2023년 테라야마 슈지상과 세계 최고 권위의 미디어아트상인 '아르스 일렉트로니카' 골든 니카를 한국 작가 최초로 수상했으며 2025년에는 LG 구겐하임 어워드 선정과 문화체육관광부 장관 표창으로 예술성과 영향력을 인정받았다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수익…가장 극단적으로 갈렸다 "삼성전자 구조대 왔습니다" 절반 이상 250만원 수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"숨을 못 쉬어요" 젤리 먹던 손녀…그 순간 '슈퍼우먼'이 나타났다

"20년 젊어 보여, 비결이 뭡니까" 비키니 입고 대회 나간 '할머니 보디빌더'

"절대 버리지 마세요"…약사들은 꼭 챙긴다는 작은 봉지

망가져 반납된 책 펼쳤더니…지퍼백에 돈과 손편지가

제주 놀러간 20대, "차가 없네?" 렌터카로 광란의 드리프트

내부순환로·북부간선도로 지하화… 3.4조 투입 '땅 밑으로'

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

새로운 이슈 보기