여의도역 신안산선 공사현장서 철근 무너져…1명 심정지

서울 여의도역 신안산선 공사 현장에서 철근이 무너져 작업자 1명이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌다.

서울 여의도역 신안산선 공사 현장에서 노동자 7명이 매몰되는 사고가 발생했다. 사진은 18일 사고 현장 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

소방당국에 따르면 18일 오후 1시22분께 지하철 여의도역 2번 출구 앞 신안산선 지하차도 공사장에서 철근이 무너져 사람이 깔렸다는 신고가 접수됐다.

작업자 7명 중 부상자는 2명이다. 1명이 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 이송됐으며, 1명은 발목 부상을 입었다. 나머지 작업자 5명은 수직구로 대피한 것으로 전해졌다.

사고는 지하 70m 지점에서 발생한 것으로 추정된다.

이 사고로 영등포구 여의도동 의사당역대로~샛강역 방향 일부 교통이 통제 중이다.

경찰은 정확한 사고 경위를 파악 중이다.





