무주군, 미세먼지 저감 평가 '우수기관'

비상 저감 조치·제6차 계절관리제 이행 등 호평

전북 무주군이 전북특별자치도 주관한 '2025년 미세먼지 저감 평가에서 우수기관으로 선정됐다.

18일 군에 따르면 이번 평가는 도내 14개 시·군의 미세먼지 저감 정책 추진 상황을 점검하고 우수사례를 발굴·확산하기 위해 7개 분야 28개 지표를 점검했다.

군은 ▲비상 저감 조치 이행 ▲제6차 계절관리제 이행 ▲무공해자동차 보급 확대 ▲미세먼지 저감을 위한 쿨링포그 운영 ▲미세먼지 저감 대책 주민 홍보 등에서 호평을 받았다.

특히 100개 마을에서 '찾아가는 환경교육'을 진행해 주민 실천형 미세먼지 저감 문화를 조성해 높은 점수를 받았다.

군은 '제7차 미세먼지 계절 관리제 시행을 위한 계획' 수립을 완료해 내년 3월까지 영농폐기물 수거·처리 강화, 불법소각 금지 단속 등 미세먼지 저감 대책 추진에 박차를 가할 방침이다.

최성용 군 환경과장은 "그동안 미세먼지 저감을 위해 추진해 온 다양한 정책들이 현장에서 실질적인 성과로 이어져 이 같은 결실을 얻을 수 있었다"며 "앞으로도 노후 경유차 저감, 친환경 교통 인프라 확충, 불법소각 상시 단속 등 지역 특성에 맞춘 정책을 추진해 깨끗한 대기환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, '제7차 미세먼지 계절관리제 시행계획'에는 수송, 생활, 사업장, 정책, 홍보 5개 분야에서 평상시보다 강화된 미세먼지 저감대책 내용들이 담겨있다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



