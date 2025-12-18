본문 바로가기
민주평통 청송군협의회, ‘군민과 함께하는 평화통일 공감 토크콘서트’ 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.18 11:53

민주평화통일자문회의 청송군협의회(협의회장 신선희)는 오는 19일 오후 2시, 청송문화예술회관 대공연장에서 '군민과 함께하는 평화통일 공감 토크콘서트'를 개최한다.


이번 토크콘서트는 평화와 통일을 문화적 감성으로 풀어낸 행사로, 평양아리랑공연단을 초청해 전통과 현대가 어우러진 춤과 음악을 통해 한반도 평화의 메시지를 군민들에게 전할 예정이다.

또 '북한이탈주민이 바라보는 남과 북'을 주제로 한 강연이 함께 진행되며, 평양아리랑 공연단은 섬세한 안무와 다채로운 무대 연출로 남북이 공감할 수 있는 감동을 선사할 것으로 기대된다.


신선희 협의회장은 "아리랑은 남과 북을 잇는 가장 친숙한 문화적 언어"라며 "이번 공연이 군민들이 통일의 의미를 자연스럽게 느끼고, 미래지향적 평화 의식을 함께 나누는 소중한 시간이 되길 바란다"고 말했다.

군민과 함께하는 평화통일 공감 토크콘서트.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
아시아경제(www.asiae.co.kr)

