시흥시, 겨울방학 행정체험인턴 30일까지 모집

정두환기자

입력2025.12.18 09:49

언론사 홈 구독
청년 55명 선발…행정 현장 체험기회 제공

경기도 시흥시는 18일부터 오는 30일까지 지역 청년을 대상으로 '2026년 일반분야 겨울방학 행정체험인턴' 참가자를 모집한다.

시흥시, 겨울방학 행정체험인턴 30일까지 모집
이 프로그램은 청년들에게 행정 현장 체험과 단기 소득 활동 기회를 제공하기 위한 것으로 내년 1월 12일부터 2월 1일까지 3주간 운영한다.


시흥시에 주민등록을 둔 29세 이하 청년이면 누구나 지원할 수 있다. 선발 인원은 총 55명으로, 이 중 16명은 기초수급자, 차상위계층, 한부모가족, 장애인, 관내 소재 대학 재학생(시흥시 거주 3개월 이상) 등을 대상으로 우선 모집한다.

선발된 청년은 주 16시간 근무하며, 2026년 시흥시 생활임금 기준인 시간당 1만1860원이 적용된다.


주요 근무지는 시흥시청 각 부서와 동 행정복지센터, 관계기관, 사업소 등이다.


참여를 희망하는 청년은 시흥시청 누리집의 '참여소통-시흥청년 행정체험인턴사업' 게시판을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 자세한 내용은 시흥시 청년청소년과로 문의하면 안내받을 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
