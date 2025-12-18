국가유산수리기능인 양성과정, 아흔다섯 명 수료

18일 부여 전통문화교육원서 수료식

2012년부터 1438명 배출…929명 현장에

국가유산 수리 전문인력 아흔다섯 명이 양성과정을 마치고 현장에 투입된다.

한국전통문화대학교 전통문화교육원은 18일 오후 2시 대강당에서 '2025년도 국가유산수리기능인 양성과정' 수료식을 연다.

양성과정은 국가유산수리기능인을 양성하기 위한 1년짜리 비학위 과정이다. 단청, 모사, 옻칠, 소목, 철물, 배첩 등 스물다섯 종목의 수리 실습 교육을 진행한다.

2012년 개설 뒤 이번까지 배출한 인원은 1438명. 지난해 말 기준으로 503명은 국가유산 수리기능자 자격증을 땄고, 929명은 수리 현장이나 공방에서 일하고 있다.

올해 수료자는 기초과정 쉰일곱 명, 심화과정 스물다섯 명, 현장위탁과정 열세 명이다. 성적 우수자 열일곱 명에게는 총장상이 수여된다.

