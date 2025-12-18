스타씨드, 퓰리처 AI 기반 '다양한 문화권·플랫폼 최적 기사 작성' 특허 2건 추가 취득

AI 기반 글로벌 PR 자동화 플랫폼 '퓰리처 AI(Pulitzer AI)' 개발사 스타씨드(대표 손보미)가 대형 언어 모델(LLM)을 활용한 차세대 기사 생성 기술 2건에 대해 국내 특허를 추가 취득했다고 18일 밝혔다.

이번에 등록된 특허는 모두 퓰리처 AI 실서비스에 반영되는 핵심 기술로, 글로벌 PR 환경에서 요구되는 플랫폼별 형식 최적화와 언어·문화권 맞춤 기사 생성을 동시에 구현하는 것이 특징이다. 이로써 스타씨드는 사용자 맞춤형 기사 작성, 언론사 스타일 추천 등 기존 특허들에 더해 플랫폼·문화권 특화 기술까지 포함한 총 5건의 특허 포트폴리오를 확보하게 됐다.

첫 번째 특허는 대형 언어 모델(LLM)을 기반으로 언어·문화권 특성을 반영한 기사 작성을 자동화하는 기술이다. 사용자 입력 정보와 언어·문화권 정보를 바탕으로 해당 문화권의 정치적 스탠스와 글 스타일에 부합하는 '모델 언론사'를 선정해, 그 스타일에 맞는 기사를 생성한다. 단순 번역을 넘어 각 국가·문화권 독자에게 익숙한 표현, 문체, 기사 구조를 반영함으로써 글로벌 PR에서 빈번히 지적되는 '번역체 기사' 문제를 해소할 수 있도록 했다.

두 번째 특허는 플랫폼 특성 분석을 기반으로 기사 작성을 자동화하는 기술이다. 웹사이트·SNS·소셜 뉴스 플랫폼 등 플랫폼 등 각 채널의 게시 글을 분석해 '모델 글'을 도출하고 이를 바탕으로 플랫폼별 형식과 문체에 최적화된 기사를 대형언어모델(LLM)로 생성한다. 플랫폼 특성과 사용자 피드백을 반영해 최종 모델 글을 선택하고 채널별로 효과적인 기사 구조와 톤을 자동 적용한다.

스타씨드는 이번 특허 확보로 퓰리처 AI가 플랫폼·언어·문화까지 함께 고려하는 실전형 AI PR 에이전트로 진화하고 있음을 기술적으로 뒷받침했다. 실제로 퓰리처 AI는 보도자료 작성·배포, 기자 매칭, 이메일 초안 작성, 글로벌 뉴스 모니터링, 다국어 지원 등 기능을 통해 스타트업부터 대기업·공공기관까지 폭넓은 고객사의 홍보 업무를 지원하고 있으며 최근 팁스(TIPS) R&D 선정 등을 통해 글로벌 PR 자동화 SaaS 및 AI 에이전트로 고도화하고 있다.

손보미 스타씨드 대표는 "이번 특허는 퓰리처 AI가 지향하는 '실무에 바로 쓰이는 AI PR'의 핵심"이라며 "글로벌 미디어 배포와 다국어 보도자료 작성, 해외 시장 진출을 준비하는 고객들에게 실질적인 경쟁력을 제공하겠다"고 말했다. 이어 "앞으로도 특허 포트폴리오를 지속적으로 확장해 글로벌 PR 자동화 시장에서 기술적 진입장벽을 구축해 나갈 것"이라고 했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



