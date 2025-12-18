라온시큐어, 대한민국 AI·SW기업 경쟁력 대상 부총리 겸 과기정통부 장관상 수상

라온시큐어가 지난 17일 열린 ‘제24회 대한민국 AI·SW기업 경쟁력 대상’에서 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다. 박종원 라온시큐어 경영기획본부장이 수상 후 기념사진을 촬영하고 있다. 라온시큐어 제공 AD 원본보기 아이콘

IT 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어 라온시큐어 042510 | 코스닥 증권정보 현재가 9,390 전일대비 50 등락률 +0.54% 거래량 9,149 전일가 9,340 2025.12.18 09:34 기준 관련기사 라온시큐어, 정보보호 강화 다중인증 확산에 박차…정맥·안면·지문 생체인증 4개사와 맞손라온메타, XR기반 동물실습 상용화 기반 마련…"동물 희생 없는 부검 실습 시대 연다"[클릭 e종목]"라온시큐어, 3분기 흑자전환…성장 모멘텀 견고" 전 종목 시세 보기 close (대표 이순형, 이정아)가 '제24회 대한민국 AI·SW 기업 경쟁력 대상'에서 기업역량강화 부문 대상에 선정돼 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다고 18일 밝혔다.

라온시큐어는 제로 트러스트·AI 보안 솔루션 등의 개발 및 상용화를 통해 국내 정보보안 산업의 혁신과 발전을 이끌어 온 공로를 높게 평가받아 기업역량 강화 부문 대상을 받았다.

라온시큐어는 제로 트러스트 보안 전략 플랫폼인 FIDO 기반 다중인증(MFA) 지원 통합 인증 플랫폼 '원패스(OnePass)', 엔터프라이즈 통합 디바이스 관리 플랫폼 '원가드(OneGuard)', 통합계정 권한 관리 플랫폼 '터치엔 와이즈억세스(TouchEn Wiseaccess)', 클라우드 통합계정 관리 플랫폼 '옴니원 억세스(OmniOne Access)'를 통해 기업과 기관의 제로 트러스트 보안 환경 구현에 기여하고 있다.

회사는 신원 확인, 단말 제어, 행위 분석, 보안 연계, AI 보안 자동화 등 5대 축을 중심으로 제로 트러스트 보안 전략을 고도화하고 있다. 최근 범부처 정보보호 종합대책, 국가망보안체계(N2SF) 보안 가이드라인 1.0, 제로 트러스트 가이드라인 2.0 등 정부의 정보보호 정책 강화에 따라 라온시큐어의 제로 트러스트 보안 전략 플랫폼도 공공·민간 전반에서 중요성이 부각되고 있다.

라온시큐어는 AI 보안 분야에서도 혁신적인 기술을 선보이고 있다. 회사는 ▲생성형 AI 기반 딥페이크 탐지 ▲동형암호 기반의 AI 안면인식 ▲AI를 활용한 악성앱과 스미싱 공격 탐지 ▲AI 작성 콘텐츠 탐지 기술 등을 개발해 고도화하고 있다.

특히 자체 개발한 생성형 AI 기반 딥페이크 탐지 기술은 개인용 모바일 백신 앱에 탑재되어 딥페이크로 인한 사회적 피해 방지에 기여하고 있다. 회사는 향후 딥보이스 탐지와 실시간 탐지 기능을 추가하여 동영상뿐만 아니라 화상·음성 통화 중에도 딥페이크를 탐지할 수 있도록 할 계획이다.

박종원 라온시큐어 경영기획본부장은 "보안 산업이 그 어느 때보다 빠르게 변화하는 시점에서 기술 경쟁력이 곧 신뢰의 기준이 되고 있다"며 "라온시큐어는 업계를 선도하는 보안 기술력을 바탕으로 정보자산과 개인정보 보호의 기준을 높이고 신뢰 인프라를 책임지는 기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.





