함양군, 민생회복 소비쿠폰 사업 빛나다 …특교세 1억원 확보

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.18 08:49

소비쿠폰·함양사랑상품권 등 하반기
275억원 유통 지역경제 활성화 기여

경남 함양군은 행정안전부가 실시한 '민생회복 소비쿠폰 지급' 평가에서 우수한 성과를 거두며 특별교부세 1억원을 확보했다고 18일 밝혔다.


이번 평가는 소비쿠폰 지급 실적, 사용 및 사용처 확대 실적, 신청·지급 편의 제고, 홍보 실적 등을 종합적으로 평가하고, 우수 사례에 가점을 부여하는 방식으로 진행됐다.

햠양군청 전경.

함양군은 이러한 평가에서 기초자치단체 상위 180개에 포함돼 특별교부세 1억원을 확보하게 됐다.

지난 7월 21일부터 10월 말까지 1·2차로 지급된 소비쿠폰 규모는 111억3100만원으로 함양사랑상품권 특별 할인판매와 맞물려 하반기에만 275억이 넘는 자금이 단기간에 지역 내에서 유통되어 소상공인들의 경영 안정과 지역경제 활성화에 크게 이바지한 것으로 평가했다.


함양군은 이번에 확보한 특별교부세 1억원을 일반재원으로 활용할 계획이다.


군 관계자는 "민생회복 소비쿠폰 사업을 통해 지역 상권에 실질적인 도움이 되도록 노력한 점이 좋은 평가로 이어진 것 같다"면서 "앞으로도 지역경제 회복과 군민 체감도가 높은 정책을 지속해서 추진하겠다"라고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
