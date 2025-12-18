본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

"환단고기는 위서"…역사·고고학계, 정부에 '선 긋기' 촉구

이종길기자

입력2025.12.18 07:52

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이재명 대통령 '환빠' 언급 계기
"명확한 입장 표명하고 지원 말아야"

'환단고기 역주본' 표지

'환단고기 역주본' 표지

AD
원본보기 아이콘

역사·고고학계가 '환단고기'를 명백한 위서(僞書·거짓으로 꾸며낸 책)로 규정하고, 정부와 정치권에 명확한 입장 표명을 촉구했다.


한국역사연구회, 한국고대사학회, 역사학회 등 학회 마흔여덟 곳은 17일 성명을 내고 "이재명 정부와 여·야 정치권은 사이비 역사의 위험성을 직시하고 명확하게 선을 그어야 한다"고 밝혔다.

학계가 성명을 낸 계기는 이재명 대통령의 최근 발언이다. 동북아역사재단 업무 보고 자리에서 '환빠'와 '환단고기'를 언급해 사이비 역사가 정치·사회적 이슈로 부상했다.


환단고기는 고려 말~조선 전기에 저술된 여러 책을 바탕으로 1911년 간행됐다고 알려져 있다. 주류 사학계는 1979년에 간행한 위서로 본다. 뿌리가 일본 제국주의의 대아시아주의와 맞닿아 있다고도 지적한다.


학회는 "역사학계와 사이비 역사 사이에는 어떠한 학문적 논쟁도 존재하지 않는다"며 "이재명 정부는 사이비 역사에 대해 명확한 입장을 표명하고, 어떠한 지원도 하지 말라"고 촉구했다.

역사학계는 사이비 역사 비판을 지속해왔다. 지난 10월 전국역사학대회에서도 이를 비판하며 위험성을 알리는 성명을 발표한 바 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"놀라고 있다" 역대 4번째 연간 '하락세 전망'…대형 악재 없는데 비트코인은 왜 "놀라고 있다" 역대 4번째 연간 '하락세 전망'…대... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올해 돌아보니…우리 가족 "오구오구" 내 지갑은 "에구에구"

LG 에어컨 로고 뗐더니 진짜 金이였다 '대박'

'음주 뺑소니' 복역 김호중, 성탄절에 못 나온다…가석방 '부적격'

롭 라이너 감독 부부 살해 혐의 아들 첫 법정 출두

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

미·러, 주말 마이애미 회동…우크라이나 종전 돌파구 나올까

새로운 이슈 보기