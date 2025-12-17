본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

과방위, 김종철 방미통위원장 후보자 인사청문보고서 채택

김대현기자

입력2025.12.17 19:36

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국회 과학기술정보방송통신위원회는 17일 김종철 방송미디어통신위원회(방미통위) 위원장 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 채택했다.


이날 과방위는 전체 회의에서 여야 합의로 인사청문경과보고서 채택 안건을 의결했다.

김종철 초대 방송미디어통신위원회 위원장 후보자가 16일 국회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 김현민 기자

김종철 초대 방송미디어통신위원회 위원장 후보자가 16일 국회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

보고서엔 "김 후보자가 전문성을 토대로 방송미디어 분야의 공공성을 강화하고, 급변하는 방송미디어 환경에 효과적으로 대응할 수 있도록 각종 규제 및 법제를 정비하는 데 중요한 역할을 할 수 있을 것"이라는 더불어민주당 측의 적격 의견이 담겼다.


국민의힘의 부적격 의견도 병기됐다. "공영방송의 지배구조 문제 등 정치적 논쟁에 휩쓸려 중심을 잡지 못할 우려가 있어 방미통위 위원장 업무를 수행하기 적합하지 않다"는 내용이다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"놀라고 있다" 역대 4번째 연간 '하락세 전망'…대형 악재 없는데 비트코인은 왜 "놀라고 있다" 역대 4번째 연간 '하락세 전망'…대... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올해 돌아보니…우리 가족 "오구오구" 내 지갑은 "에구에구"

LG 에어컨 로고 뗐더니 진짜 金이였다 '대박'

삼겹살엔 캬아 ~ 이 한잔도 심장엔 매우 나빠요

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

"설탕 대신 소금 한 꼬집… 커피 맛 살린다고 따라했더니"

김건희특검, '통일교 1억' 권성동에 징역 4년 구형

새로운 이슈 보기