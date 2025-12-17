과방위, 김종철 방미통위원장 후보자 인사청문보고서 채택

국회 과학기술정보방송통신위원회는 17일 김종철 방송미디어통신위원회(방미통위) 위원장 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 채택했다.

이날 과방위는 전체 회의에서 여야 합의로 인사청문경과보고서 채택 안건을 의결했다.

김종철 초대 방송미디어통신위원회 위원장 후보자가 16일 국회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.

보고서엔 "김 후보자가 전문성을 토대로 방송미디어 분야의 공공성을 강화하고, 급변하는 방송미디어 환경에 효과적으로 대응할 수 있도록 각종 규제 및 법제를 정비하는 데 중요한 역할을 할 수 있을 것"이라는 더불어민주당 측의 적격 의견이 담겼다.

국민의힘의 부적격 의견도 병기됐다. "공영방송의 지배구조 문제 등 정치적 논쟁에 휩쓸려 중심을 잡지 못할 우려가 있어 방미통위 위원장 업무를 수행하기 적합하지 않다"는 내용이다.





