본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

교육

한양대, '이연복 셰프와 함께하는 천원의 아침밥' 행사 개최

박승욱기자

입력2025.12.19 11:00

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이연복 셰프가 한양대학교 천원의 아침밥 사업에 참여해 시험기간 학생들을 응원했다.

지난 15일 이연복 셰프가 한양대학교 학생식당을 방문해 '천원의 아침밥' 사업에 참여한 가운데 학생들과 기념사진을 찍고 있다. 한양대학교

지난 15일 이연복 셰프가 한양대학교 학생식당을 방문해 '천원의 아침밥' 사업에 참여한 가운데 학생들과 기념사진을 찍고 있다. 한양대학교

AD
원본보기 아이콘

한양대는 지난 15일 서울 성동구 한양플라자 학생식당에서 '이연복 셰프와 함께하는 천원의 아침밥' 특별 행사를 열었다. 천원의 아침밥은 물가 상승 속에서 학생들의 아침 결식률을 낮추기 위해 1000원에 아침밥을 제공하는 복지 프로그램으로 성동구와 한양대가 협력해 운영하고 있다.


행사에는 이 셰프, 이기정 한양대 총장뿐 아니라 문정희, 한보름 등 연예인들이 참여해 학생들에게 아침 식사를 제공했다. 이 셰프는 짜장 요리를 중심으로 멘보샤, 샤오롱바오 등 메뉴를 준비했다.

이 셰프는 "총장님을 통해 한양대에서 천원의 아침밥이 매일 운영되고 있다는 사실을 알게 됐다"며 "의미 있는 일에 동참하고자 이번 봉사를 기획했다"고 말했다.


이 총장은 "시험 기간으로 지친 학생들에게 작은 힘이 되길 바라는 마음으로 준비했다"며 "앞으로도 학생 복지와 캠퍼스 공동체 문화를 강화하는 다양한 프로그램을 지속적으로 마련할 것"이라고 전했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무려 562톤 매장된 中 산둥 바다 "아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"쓰레기가 돈이 된다"…'깨진 쌀' '참치액' 버려질 것들 효자상품 만드는 식품업계

매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'

남극 최대 황제펭귄 번식지서 새끼 70% 사라졌다

이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선

'저속노화' 정희원 "불륜 아냐, 수사기관 통해 사실 밝힐 것"…경찰 수사 착수

'1세대 연극 스타' 배우 윤석화뇌종양 투병 중 별세

트럼프, '대마초 규제 완화' 행정명령 서명

새로운 이슈 보기