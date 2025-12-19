한양대, '이연복 셰프와 함께하는 천원의 아침밥' 행사 개최

이연복 셰프가 한양대학교 천원의 아침밥 사업에 참여해 시험기간 학생들을 응원했다.

지난 15일 이연복 셰프가 한양대학교 학생식당을 방문해 '천원의 아침밥' 사업에 참여한 가운데 학생들과 기념사진을 찍고 있다. 한양대학교 AD 원본보기 아이콘

한양대는 지난 15일 서울 성동구 한양플라자 학생식당에서 '이연복 셰프와 함께하는 천원의 아침밥' 특별 행사를 열었다. 천원의 아침밥은 물가 상승 속에서 학생들의 아침 결식률을 낮추기 위해 1000원에 아침밥을 제공하는 복지 프로그램으로 성동구와 한양대가 협력해 운영하고 있다.

행사에는 이 셰프, 이기정 한양대 총장뿐 아니라 문정희, 한보름 등 연예인들이 참여해 학생들에게 아침 식사를 제공했다. 이 셰프는 짜장 요리를 중심으로 멘보샤, 샤오롱바오 등 메뉴를 준비했다.

이 셰프는 "총장님을 통해 한양대에서 천원의 아침밥이 매일 운영되고 있다는 사실을 알게 됐다"며 "의미 있는 일에 동참하고자 이번 봉사를 기획했다"고 말했다.

이 총장은 "시험 기간으로 지친 학생들에게 작은 힘이 되길 바라는 마음으로 준비했다"며 "앞으로도 학생 복지와 캠퍼스 공동체 문화를 강화하는 다양한 프로그램을 지속적으로 마련할 것"이라고 전했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>