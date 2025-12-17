서울, 日 도시 경쟁력 평가 48개국 중 6위…런던·도쿄·뉴욕 1∼3위

서울, 48개 도시 중 6번째로 높은 점수

경제, 연구·개발, 문화·교류 등 기준

일본 싱크탱크 모리기념재단 도시전략연구소의 세계 주요 도시 경쟁력 순위에서 서울이 6위를 차지했다.

모리기념재단이 17일 공개한 '2025 도시 종합력 랭킹'에 따르면 서울은 조사 대상 48개 도시 가운데 6번째로 높은 점수를 얻었다.

서울은 이 연구소의 연례 발표 순위에서 2017년 6위에서 2020년 8위까지 떨어졌다가 다시 상승해 작년부터 다시 6위를 차지했다.

도시전략연구소는 경제, 연구·개발, 문화·교류, 거주, 환경, 교통·접근성 등 6가지 분야를 기준으로 도시 경쟁력을 평가한다. 올해 평가에서 서울의 분야별 순위는 경제 16위, 연구·개발 5위, 문화·교류 12위, 거주 25위, 환경 11위, 교통·접근성 11위 등이다.

이번 평가에서 1위는 영국 런던이 차지했다. 일본 도쿄, 미국 뉴욕, 프랑스 파리, 싱가포르가 상위 5위권에 들었다. 7∼10위는 네덜란드 암스테르담, 중국 상하이, 아랍에미리트(UAE) 두바이, 독일 베를린이 자리했다.





