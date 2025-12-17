본문 바로가기
일반

고양시, 정책실명제 심의위원회 개최…정책 결정 과정 공개

이종구기자

입력2025.12.17 14:19

정책실명제 사업 40건 선정
사업 추진 내용 공개…책임 있는 행정 실현

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 16일 '2025년 정책실명제 심의위원회'를 개최하고 정책실명제 중점관리 대상사업 40건을 선정했다고 17일 밝혔다.

고양특례시(시장 이동환)가 지난 16일 '2025년 정책실명제 심의위원회'를 개최하고 있다. 고양특례시 제공

고양특례시(시장 이동환)가 지난 16일 '2025년 정책실명제 심의위원회'를 개최하고 있다. 고양특례시 제공

정책실명제는 주요 정책 및 사업의 추진 과정과 책임자를 시민에게 공개하는 제도로, 정책 결정의 투명성과 책임성을 높이기 위해 운영되고 있다.


이번 회의에서는 ▲거점형 스마트시티 조성사업 ▲선인장식물원 2차 리모델링 사업 ▲고양시 버스 노선체계 개편 연구용역 ▲고양시 출산가구 전월세자금 대출이자 지원 조례 일부개정 등 시정 전반에 걸쳐 시민생활과 밀접한 관련이 있는 사업들이 선정됐다.

선정된 사업은 추진 배경, 사업개요, 담당 부서 및 담당자 등을 포함해 시 누리집(홈페이지)에 공개되며, 시민 누구나 확인할 수 있다.


시 관계자는 "앞으로도 정책실명제를 체계적으로 운영해 주요 정책의 결정과 집행 과정을 시민에게 투명하게 공개하고, 신뢰받는 행정을 구현하겠다"고 말했다.


한편, 고양시는 매년 정기적으로 정책실명제 심의위원회를 개최해 공개 대상 사업을 선정하고 있으며, 선정 과정에 시민 참여를 확대하기 위해 고양시 누리집을 통한 별도의 제안 창구를 연중 수시로 운영하고 있다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
