본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

과학

카카오엔터-소니, 입체음향 사업 협력…'MMA 2025' 무대 첫선

노경조기자

입력2025.12.17 12:56

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소니 '360 리얼리티 오디오' 활용

카카오엔터테인먼트는 소니와 입체 음향 체험 '360 리얼리티 오디오'를 활용한 사업 협력을 추진한다고 17일 밝혔다.


카카오엔터테인먼트(왼쪽)와 소니 기업 이미지(CI). 카카오엔터테인먼트 제공

카카오엔터테인먼트(왼쪽)와 소니 기업 이미지(CI). 카카오엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘


360 리얼리티 오디오는 보컬, 악기, 효과음 등 개별 사운드를 360도 공간에 배치해 청자와 소리의 거리·방향을 정교하게 구현한다. 청자가 마치 아티스트의 라이브 연주에 둘러싸인 듯 입체적이고 생생한 몰입감을 경험하도록 하는 것이 특징이다.

양사는 이번 협업으로 완성한 스페셜 무대를 오는 20일 오후 서울 고척스카이돔에서 열리는 '2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)'에서 선보인다. 다양한 온라인 플랫폼을 통해 생중계로 K-팝의 풍성한 감동을 전할 계획이라고 카카오엔터테인먼트는 전했다.


추후 콘텐츠 제작 등의 협업도 이어간다. 카카오엔터테인먼트는 멀티 레이블 시스템을 기반으로 음악 지식재산권(IP)의 기획, 제작과 음원 음반 유통 사업을 추진하고 있다. 멜론과 베리즈 등이 대표적이다.


카카오엔터테인먼트 관계자는 "'MMA2025'를 시작으로 소니의 혁신적 기술을 활용해 글로벌 시너지를 만들어낼 수 있는 다양한 협업 방안을 모색할 예정"이라고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올해 돌아보니…우리 가족 "오구오구" 내 지갑은 "에구에구"

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

비싼 집값에 결혼·출산 미룬다…'수도권 페널티' 사실로

덜 안전한 차가 더 잘 팔린다? 판매2위 모델3, 안전도 4등급

AI 고점 논란에도…글로벌 자산운용사, 현금 대신 주식

새로운 이슈 보기