광주 군공항 이전 결론…정부·지자체 6자 합의, 명칭은 김대중 공항

무안 이전 전제로 공동발표문 채택

주민 지원 1조원 조성·개발이익 무안군 우선

무안국제공항 서남권 거점 육성·명칭 변경 검토

군공항 이전 특별법 개정·협의체 지속 운영

17일 광주도시공사에서 광주 군 공항 이전 관련 6자 협의체 공동 발표문 발표를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

광주 군공항 이전을 둘러싼 정부와 지방자치단체 간 협상이 10여 년 만에 결론에 이르렀다. 정부와 광주시, 전남도, 무안군, 기획재정부, 국방부, 국토교통부는 17일 광주에서 열린 6자 협의체 회의를 통해 광주 군공항을 무안으로 이전하는 데 합의했다고 공동 발표했다.

이날 오전 광주도시공사에서 열린 광주 군공항 이전 태스크포스(TF) 6자 회의에서 정부와 관계 지자체, 관계 부처는 이 같은 내용을 담은 공동 발표문을 채택했다.

발표문에 따르면 6자 협의체는 광주 군공항 이전이 각 지역 발전을 위한 중대한 계기이자 주민 이익에도 부합한다는 데 인식을 같이했다. 정부는 이번 합의가 국가 균형발전을 위한 중요한 과제임을 확인하고, 완전한 이행을 위해 지원하기로 했다.

광주시는 군공항 이전 주변 지역인 무안군의 발전을 위해 이전 사업에서 발생하는 개발이익을 무안군이 우선 확보해 주민 지원 사업에 사용할 수 있도록 한다. 주민 지원 사업 재원은 광주시 자체 조달과 정부의 정책적 지원 및 보조를 포함해 총 1조 원 규모로 조성하며, 자금 조성 방안은 신속히 제시하기로 했다.

전남도와 정부는 무안군 발전을 위해 국가농업 AX 플랫폼 구축, 에너지 신산업, 항공 MRO 센터 등 첨단 산업 기반 조성과 기업 유치를 추진하고, 무안 국가산업단지의 신속한 지정과 추가 지원 사업을 반영하기로 했다.

정부는 무안국제공항을 서남권 거점 공항으로 육성하기 위해 호남지방항공청 신설을 추진하고, 무안국제공항의 명칭을 '김대중공항'으로 변경하는 방안을 검토한다. 또 광주공항 국내선은 호남고속철도 2단계 개통 시기에 맞춰 무안공항으로 조속히 이전될 수 있도록 지원한다.

아울러 정부는 군공항 이전 사업의 원활한 추진을 위해 '광주 군 공항 이전 특별법' 개정이 신속히 이뤄질 수 있도록 협력한다. 무안군은 정부와 광주시, 전라남도의 약속 이행을 전제로 광주 군공항의 무안 이전을 위한 제반 절차 진행에 협조하기로 했다.

정부는 이번 합의 사항이 차질 없이 이행될 수 있도록 정부 주관 아래 6자 협의체를 지속 운영해 광주 군공항 이전 사업과 이전 주변지역 지원 사업을 관리·추진해 나가기로 했다.

김용범 정책실장은 "이번 합의로 지난 10여년간 이어져 온 지역 갈등 과제가 대화와 협의를 통해 해결의 계기를 마련했다"며 "그동안 합의를 위해 노력한 지방정부와 중앙부처 관계자들에게 감사드리며, 광주 시민과 무안군민, 전남도민에게 축하의 말씀을 전한다"고 말했다.

한편, 광주시는 오는 19일 광산구 주민을 대상으로 이번 합의된 내용을 공유하는 설명회를 개최할 계획이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>