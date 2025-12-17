카카오엔터·소니 '360 리얼리티 오디오' 파트너십

카카오엔터, 소니 엠블럼. 카카오엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

카카오엔터테인먼트가 소니와 파트너십을 체결하고 음향 기술 '360 리얼리티 오디오'를 활용한 협업에 나선다고 17일 밝혔다.

'360 리얼리티 오디오'는 보컬, 악기, 효과음 등 개별 사운드를 360도 공간에 배치해 소리의 방향과 거리를 정교하게 구현하는 기술이다.

양사는 첫 프로젝트로 오는 20일 오후 5시 서울 고척스카이돔에서 열리는 '2025 멜론뮤직어워드'(MMA2025)에서 '360 리얼리티 오디오'를 적용한 스페셜 무대를 선보인다.

소니는 "전 세계 K팝 팬들이 '360 리얼리티 오디오'를 통해 입체적이고 몰입감 높은 음악 경험을 할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

카카오엔터는 "'MMA2025'를 시작으로 소니의 기술을 활용해 다양한 협업 방안을 모색하겠다"고 전했다.



카카오엔터는 멀티 레이블 시스템을 기반으로 음악 지식재산(IP) 기획·제작과 음원·음반 유통 사업을 진행하고 있으며, 멜론과 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈 등을 운영하고 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



