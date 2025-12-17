지방은행 중 유일… BNK부산은행, 은행권 소상공인컨설팅 우수사례 선정

지역경제희망센터 중심 맞춤형 컨설팅 성과



컨설팅·금융 연계 지원, 소상공인 재개·성장

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 '2025년 은행권 소상공인 경영컨설팅 우수사례 발표회'에서 우수사례 은행으로 선정돼 금융감독원장상을 거머쥐었다.

은행연합회가 주관한 이 발표회는 은행권의 소상공인 컨설팅 성과를 공유하고 우수 사례를 확산하기 위해 마련됐다.

부산은행은 지방은행 중 유일하게 우수사례 은행으로 선정돼 지역 기반 상생금융을 꾸준히 실천해 온 노력을 인정받았다. 2025년 7월 신설된 '지역경제희망센터'를 중심으로 ▲소상공인 대상 맞춤형 금융상담 ▲경영컨설팅 ▲교육 프로그램 등을 체계적으로 운영한 점이 높은 평가를 받았다.

이번 발표회에서 소개된 부산은행 우수사례인 '컨설팅과 창업자금, 두 날개로 비상한 창업 스토리'는 중소기업 재직 중 임신으로 직장생활이 어려워진 40대 여성에게 경영컨설팅과 금융지원을 연계해 자립과 성장을 도운 사례이다.

이 사례는 경력 단절 위기에 놓였던 예비 창업자가 맞춤형 컨설팅과 창업자금 지원을 통해 안정적인 창업에 성공한 내용이다. 현장 중심 컨설팅의 효과를 보여주는 대표적 사례로 소개됐다.

부산은행 강석래 기업고객그룹장은 "이번 우수사례 선정은 소상공인을 단순한 금융 지원 대상이 아닌 함께 성장하는 지역 경제의 주체로 바라보고 지원해 온 결과"라며 "소상공인이 위기를 딛고 안정적으로 재기할 수 있도록 상생금융을 지속해 나가겠다"고 힘줬다.

은행권 소상공인 컨설팅 우수사례 발표회에서 수상자들이 카메라 앞에 섰다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>