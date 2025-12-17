본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

남원 농장 조류인플루엔자 발생…전북도, 확산 차단 총력

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.17 11:08

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

14개 시군 방역 강화…살처분·이동 제한 등

전북도가 남원시 육용종계 농장에서 올겨울 첫 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생한 가운데 확산 차단에 총력을 기울이고 있다.


17일 도에 따르면 전날 발생 농장에 대해 살처분과 이동 제한, 소독 등 초동방역을 즉각 실시하고, 14개 시군에 방역 강화 지침을 긴급 전파했다.

전북도청 전경. 전북도 제공

전북도청 전경. 전북도 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 발생은 올겨울 도내 첫 고병원성 AI 사례로, 전북도는 발생 지역에 국한하지 않고 도내 모든 가금농가를 대상으로 예찰과 현장 점검을 확대했다.

도는 거점소독시설 운영을 강화하고 공동방제단 등 가용 자원을 총동원해 바이러스 확산 저지에 나섰다. 임상 증상이 나타나면 즉시 신고하도록 농가 대상 홍보와 현장 지도를 병행하고, 의심 사례 발생 시 신속 검사와 초동 대응이 가능하도록 비상 체계도 유지하고 있다.


김관영 전북도지사는 "지금이 AI 확산을 막을 수 있는 결정적 분수령이라며 14개 시군에 방역 대응 체계 재점검과 행정력 총동원 해주길 바란다"며 "예찰과 소독, 출입통제 등 기본 조치를 현장에서 빈틈없이 이행하고, 방역 사각지대가 생기지 않도록 수시 점검해 달라"고 말했다.


김 지사는 특히 '내 농장은 내가 지킨다'는 인식이 농가에 뿌리내릴 수 있도록 자율 방역과 차단방역 5대 수칙 준수를 지속 홍보해 달라고 강조했다.

차단방역 5대 수칙은 출입 차량 2단계 소독, 축사 출입 시 전용 복장 착용, 부출입구 폐쇄, 농장 내외부 매일 소독, 야생동물 침입 차단 등이다. 폐사가 늘거나 산란율이 떨어지는 등 이상 증상이 확인되면 방역 당국에 즉시 신고해야 한다.


김 지사는 "도와 시군이 한 몸처럼 움직여야 할 중요한 시기이며 책임감을 갖고 함께 대응하면 추가 확산을 충분히 막아낼 수 있다"며 "빈틈없는 방역 체계 구축과 시군별 책임 이행에 적극 협조해 달라"고 당부했다.


한편, 전북도는 앞으로도 시·군 간 긴밀한 협력을 바탕으로 방역 공백을 최소화하고, 도민과 축산농가 피해 예방에 총력을 기울일 방침이다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

덜 안전한 차가 더 잘 팔린다? 판매2위 모델3, 안전도 4등급

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

새로운 이슈 보기