남원 농장 조류인플루엔자 발생…전북도, 확산 차단 총력

14개 시군 방역 강화…살처분·이동 제한 등

전북도가 남원시 육용종계 농장에서 올겨울 첫 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생한 가운데 확산 차단에 총력을 기울이고 있다.

17일 도에 따르면 전날 발생 농장에 대해 살처분과 이동 제한, 소독 등 초동방역을 즉각 실시하고, 14개 시군에 방역 강화 지침을 긴급 전파했다.

전북도청 전경. 전북도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 발생은 올겨울 도내 첫 고병원성 AI 사례로, 전북도는 발생 지역에 국한하지 않고 도내 모든 가금농가를 대상으로 예찰과 현장 점검을 확대했다.

도는 거점소독시설 운영을 강화하고 공동방제단 등 가용 자원을 총동원해 바이러스 확산 저지에 나섰다. 임상 증상이 나타나면 즉시 신고하도록 농가 대상 홍보와 현장 지도를 병행하고, 의심 사례 발생 시 신속 검사와 초동 대응이 가능하도록 비상 체계도 유지하고 있다.

김관영 전북도지사는 "지금이 AI 확산을 막을 수 있는 결정적 분수령이라며 14개 시군에 방역 대응 체계 재점검과 행정력 총동원 해주길 바란다"며 "예찰과 소독, 출입통제 등 기본 조치를 현장에서 빈틈없이 이행하고, 방역 사각지대가 생기지 않도록 수시 점검해 달라"고 말했다.

김 지사는 특히 '내 농장은 내가 지킨다'는 인식이 농가에 뿌리내릴 수 있도록 자율 방역과 차단방역 5대 수칙 준수를 지속 홍보해 달라고 강조했다.

차단방역 5대 수칙은 출입 차량 2단계 소독, 축사 출입 시 전용 복장 착용, 부출입구 폐쇄, 농장 내외부 매일 소독, 야생동물 침입 차단 등이다. 폐사가 늘거나 산란율이 떨어지는 등 이상 증상이 확인되면 방역 당국에 즉시 신고해야 한다.

김 지사는 "도와 시군이 한 몸처럼 움직여야 할 중요한 시기이며 책임감을 갖고 함께 대응하면 추가 확산을 충분히 막아낼 수 있다"며 "빈틈없는 방역 체계 구축과 시군별 책임 이행에 적극 협조해 달라"고 당부했다.

한편, 전북도는 앞으로도 시·군 간 긴밀한 협력을 바탕으로 방역 공백을 최소화하고, 도민과 축산농가 피해 예방에 총력을 기울일 방침이다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>