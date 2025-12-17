본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

서울서도 연말맞이 사회공헌활동… 부산항만공사, 아동보호시설에 600만원 물품 기부도

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.17 10:38

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지방에 본사가 있는 공공기관이 수도권에도 사랑의 손길을 보낸 이유는?


부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 지난 16일 연말을 맞아 어려운 이웃들에게 따뜻한 마음을 나누고자 서울 소재 아동보호시설을 대상으로 사회공헌활동을 진행했다고 17일 알렸다.

BPA의 서울사무소 직원들이 스스로 봉사에 참여하고자 근무지 이웃을 돌아보며 해마다 펼쳐온 이웃 사랑 활동이다.


부산항만공사는 서울 지역 아동복지시설 2곳인 명진들꽃사랑마을과 이든아이빌의 아동들에게 필요한 식기류와 생활가구 등 600여만원 상당의 물품을 쾌척했다. 이날 서울사무소의 이정우 부장이 시설을 직접 찾아가 기부물품을 전했다. 또 환경미화 및 영유아 돌봄 등 봉사활동을 진행했다.


부산항만공사 송상근 사장은 "공사의 따뜻한 관심이 물품 후원과 봉사활동을 통해 이웃들에게 전달되길 바란다"라고 말했다. 송 사장은 "앞으로도 공사가 가진 역량과 자원을 적극 활용해 우리 사회에 실질적 도움이 되는 공헌활동을 펼쳐 나가겠다"라고 힘줬다.

부산항만공사 서울사무소 이정우 부장이 나눔물품을 전달하고 있다.

부산항만공사 서울사무소 이정우 부장이 나눔물품을 전달하고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

덜 안전한 차가 더 잘 팔린다? 판매2위 모델3, 안전도 4등급

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

새로운 이슈 보기