여수해경, 여수시 적금도 해상 어선 침수사고…승선원 2명 신속 구조

전남 여수해양경찰서(서장 김기용)는 17일 새벽 3시 47분경 여수시 화정면 적금도 북방 약 1해리 해상에서 고흥 선적 어선 A호(1.57톤, 승선원 2명)가 침수됐다는 신고를 접수하고 구조를 완료했다고 밝혔다.

신고를 받고 출동한 여호파출소 구조정은 약 7분 만에 사고 해역에 도착했으며, 현장에서 구조 활동을 진행하던 중 해당 어선이 전복된 상태를 확인했다. 이후 해경은 즉시 바다에 표류 중이던 승선원 2명을 모두 구조했다

구조된 선원 중 1명은 머리 부위에 열상과 저체온증 증상을 보여 119에 있계 됐으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.

사고 선박은 해양재난구조대 선박에 의해 인근 항포구로 예인돼 육상 인양 작업까지 모두 완료됐다. 해경은 선장 진술에 따라 암초에 접촉 후 침수가 진행되며 사고가 발생한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.

여수해경 관계자는 "야간 항해 시 주변 지형과 항로를 철저히 확인하는 등 안전 운항에 각별한 주의를 바란다"고 당부했다.





