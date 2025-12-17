본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

'안전'에 계급장 달다… 울산시, 안전보건경영시스템(ISO 45001) 국제 인증 취득

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.17 08:52

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시 사업장 중대재해 예방 위한 안전보건 경영체계 구축 성과

울산시는 국제표준화기구(ISO)로부터 '안전보건경영시스템(ISO 45001)' 국제인증을 취득했다.

ISO 인증.

ISO 인증.

AD
원본보기 아이콘

안전보건경영시스템(ISO 45001)은 국제표준화기구(ISO)가 지난 2018년 제정한 산업안전보건 분야의 국제표준으로, 시 사업장 내 위험요인을 체계적으로 관리하고 산업재해를 예방하기 위한 조직의 역량을 평가한다.


또 경영책임자의 안전보건 방침, 안전관리 절차, 법규 준수 체계, 위험요인 개선 활동 등을 종합적으로 심사해 부여된다.

이번 인증 심사에서는 ▲중대재해 안전·보건관리체계 구축 실태 ▲유해·위험요인 관리 수준 ▲현장점검 운영 체계 ▲관련 법규 준수 수준 등이 전반적으로 평가됐다.


그 결과, 울산시는 국제적으로 신뢰받을 수 있는 안전보건경영체계(시스템)를 갖춘 것으로 인정받았다.


그동안 울산시는 국제표준 요구에 맞춰 중대재해 전담조직을 신설하고, 매년 중대재해 예방·대응 종합계획을 수립하는 등 제도적 기반을 강화해 왔다.

또 시 사업장을 대상으로 안전보건확보 의무사항 이행 여부를 반기별로 점검하고 있으며, 시설물의 위험요인 발굴, 현장 맞춤형 컨설팅과 교육 확대 등을 통해 실질적인 안전관리를 추진하고 있다.


이번 국제인증 획득으로 울산시는 종사자의 안전과 건강을 지키기 위한 경영책임자의 확고한 의지를 대내외에 확인시켰다.


울산시 관계자는 "안전은 모든 행정의 출발점이자 최우선 가치로 시 사업장의 모든 구성원이 안전보건 관계 규정을 철저히 준수·이행하는 것이 중요하다"라며 "이번 인증을 계기로 앞으로도 안전하고 건강한 일터를 조성하기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"'대기업보다 낫네?' 말 나온 이유"…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜[농업 바꾼 FTA]⑥ "'대기업보다 낫네?' 말 나온 이유"…3억4000만원 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

트럼프, 17일 밤 대국민 연설 예고…경제 성과 강조할 듯

새로운 이슈 보기