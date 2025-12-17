'안전'에 계급장 달다… 울산시, 안전보건경영시스템(ISO 45001) 국제 인증 취득

시 사업장 중대재해 예방 위한 안전보건 경영체계 구축 성과

울산시는 국제표준화기구(ISO)로부터 '안전보건경영시스템(ISO 45001)' 국제인증을 취득했다.

안전보건경영시스템(ISO 45001)은 국제표준화기구(ISO)가 지난 2018년 제정한 산업안전보건 분야의 국제표준으로, 시 사업장 내 위험요인을 체계적으로 관리하고 산업재해를 예방하기 위한 조직의 역량을 평가한다.

또 경영책임자의 안전보건 방침, 안전관리 절차, 법규 준수 체계, 위험요인 개선 활동 등을 종합적으로 심사해 부여된다.

이번 인증 심사에서는 ▲중대재해 안전·보건관리체계 구축 실태 ▲유해·위험요인 관리 수준 ▲현장점검 운영 체계 ▲관련 법규 준수 수준 등이 전반적으로 평가됐다.

그 결과, 울산시는 국제적으로 신뢰받을 수 있는 안전보건경영체계(시스템)를 갖춘 것으로 인정받았다.

그동안 울산시는 국제표준 요구에 맞춰 중대재해 전담조직을 신설하고, 매년 중대재해 예방·대응 종합계획을 수립하는 등 제도적 기반을 강화해 왔다.

또 시 사업장을 대상으로 안전보건확보 의무사항 이행 여부를 반기별로 점검하고 있으며, 시설물의 위험요인 발굴, 현장 맞춤형 컨설팅과 교육 확대 등을 통해 실질적인 안전관리를 추진하고 있다.

이번 국제인증 획득으로 울산시는 종사자의 안전과 건강을 지키기 위한 경영책임자의 확고한 의지를 대내외에 확인시켰다.

울산시 관계자는 "안전은 모든 행정의 출발점이자 최우선 가치로 시 사업장의 모든 구성원이 안전보건 관계 규정을 철저히 준수·이행하는 것이 중요하다"라며 "이번 인증을 계기로 앞으로도 안전하고 건강한 일터를 조성하기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



