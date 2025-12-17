음식물쓰레기 줄이면 포인트를… 서울시 '감량 포인트제' 첫 도입

RFID 종량기 사용 시민 대상

감량 실적 따라 포인트 지급

쌓은 포인트로 세금 납부 가능

서울시가 내년부터 '음식물쓰레기 감량 포인트제'를 도입한다. 지난해 음식물쓰레기 배출량과 비교해 줄어든 만큼 포인트를 지급하는 방식이다.

17일 서울시는 260만 가구가 가입한 에코마일리지 제도와 연계해 감량 실적에 따라 포인트를 지급하는 '음식물쓰레기 감량 포인트제'를 새로 추진한다고 밝혔다.

'음식물쓰레기 감량 포인트제'는 음식물쓰레기 배출량 계량이 가능한 RFID 종량기 사용 세대를 대상으로, 지난해 같은기간 대비 10~30% 이상 감량 달성 시 현금처럼 사용할 수 있는 포인트를 지급하는 제도다. 포인트는 에코마일리지로 자동 적립돼 세금 납부나 관리비·가스비 차감 등 현금처럼 사용 가능하다. 온누리상품권(지류)이나 모바일 서울사랑상품권으로 전환해 사용할 수도 있다.

서울시는 감량 평가의 공정성을 높이기 위해 한국환경공단과 RFID 음식물쓰레기관리시스템에서 실제 배출량 데이터를 수집·평가하는 '음식물쓰레기 감량 포인트 시스템'을 구축했다. 시민은 이를 통해 산정된 감량률과 지급 포인트를 보다 쉽게 확인할 수 있다.

상반기 참여 신청은 내달 5일부터 23일까지 진행한다. 신청은 에코마일리지 누리집에서 회원가입 후 가능하다. 상·하반기 각 1000명씩 연 2회(총 2000명) 선착순으로 참여 신청을 받으며 포인트제 신설에 따라 참여가 확정된 시민에게 1000포인트가 지급된다.

권민 서울시 기후환경본부장은 "음식물쓰레기 감량은 탄소 감축, 폐기물 처리비 절감 등 환경·경제적 효과가 큰 생활 속 실천"이라며 "2026년 새롭게 시행되는 감량 포인트제에 시민 여러분의 많은 참여를 기대한다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



