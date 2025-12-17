대선주조, 기장경찰서와 ‘교통안전 동행’… 제품에 안전띠 메시지 담는다

내년부터 안전캠페인 문구 적용



민관 협력으로 교통문화 확산

부산 향토기업 대선주조가 기장경찰서와 손잡고 시민 교통안전 문화 확산에 나섰다.

대선주조는 지난 16일 부산 기장공장에서 부산기장경찰서와 교통사고 예방과 안전 문화 정착을 위한 업무협약을 체결했다.

대선주조가 기장경찰서와 ‘교통안전 동행’ 협약을 맺고 있다. 대선주조 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 협약식에는 최성욱 대선주조 본부장과 권유현 부산기장경찰서장을 비롯한 양측 관계자들이 참석, 지역 사회 안전 증진에 기여한 공로를 기리는 감사장 수여식도 함께 진행됐다.

협약에 따라 대선주조는 내년 1월부터 자사 주요 제품에 '시민과 함께 부산 교통 안전하이, 타면 착, 안전 착'이라는 문구를 표기해 안전띠 착용의 중요성을 시민들에게 자연스럽게 알릴 계획이다. 일상 속 소비재를 활용한 교통안전 홍보로 캠페인 효과를 높이겠다는 취지다.

대선주조와 기장경찰서는 2013년 '4대 사회악 근절 캠페인'을 시작으로 아동학대 예방, 사회적 약자 보호, 교통사고 예방 등 총 다섯 차례에 걸쳐 협업하며 지역사회 공익 증진을 위한 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

최홍성 대선주조 대표는 "민관이 힘을 합쳐 시민의 생명을 보호하는 의미 있는 활동에 함께하게 돼 기쁘다"며 "이번 캠페인이 일회성에 그치지 않고 선진적인 교통안전 문화를 정착시키는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

대선주조는 부산세관·동래경찰서와 마약 범죄 예방, 기장소방서와 산불 예방, 해운대경찰서와 보이스피싱 범죄 예방 홍보 등 지역 공공기관과 연계한 다양한 공익 활동을 펼치며 지역 대표 향토기업으로서의 사회적 책임을 실천하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



