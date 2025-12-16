본문 바로가기
한국음악저작권협회 신임 회장에 더크로스 이시하

이이슬기자

입력2025.12.16 18:56

이시하. 음저협 제공

이시하. 음저협 제공

한국음악저작권협회는 제25대 회장에 가수 겸 작곡가 이시하가 선출됐다고 16일 밝혔다.


음저협은 이날 서울 강서구 코엑스마곡 컨벤션센터에서 임시총회를 열고 회장 선거를 진행했다. 이시하는 총 유효 투표 781표 가운데 472표를 얻어 당선됐다. 임기는 내년 2월부터 4년간이다.

이시하는 록 밴드 '더 크로스'의 보컬로 활동하며 '돈트 크라이(Don't Cry)', '당신을 위하여' 등을 발표했다. 현재 세종대학교 대학원 유통물류경영학과 겸임교수로 재직하고 있다.


그는 음저협 제24대 집행부 이사로 활동하며 협회 운영 체계와 주요 현안, 저작권 제도 전반에 대한 실무 경험을 쌓아왔다는 평가를 받는다.


이시하는 이번 선거에서 협회 운영의 투명성 강화와 회원 중심 운영 체계 구축, 저작권료 실질 인상, 인공지능(AI) 시대에 대응하는 저작권 관리 체계 마련 등을 주요 과제로 제시했다.

이시하는 "회원이 우선인 협회를 만들고 신뢰받는 협회를 위해 협회 운영 전반을 투명하게 바로잡겠다"고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
