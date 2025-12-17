본문 바로가기
서울시립대-아산나눔재단, 소셜벤처 발표회 개최

최영찬기자

입력2025.12.17 09:49

팀프로젝트 성과 공유·사회문제 해결 모색

서울시립대학교는 아산나눔재단의 후원으로 '사회적 책임과 소셜벤처 팀프로젝트 결과 발표회'를 개최했다고 17일 밝혔다.

서울시립대와 아산나눔재단이 개최한 '소셜벤처 팀프로젝트 결과 발표회'에서 참가자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 서울시립대학교

서울시립대와 아산나눔재단이 개최한 '소셜벤처 팀프로젝트 결과 발표회'에서 참가자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 서울시립대학교

이번 발표회는 아산나눔재단 '아산 유니버시티 기후테크 창업 문화 확산 사업'의 일환으로 열렸으며 기후테크 창업 문화 확산과 실무 중심 교육 강화를 목표로 지난 9일 교내 제2공학관 SI아레나에서 진행됐다.


발표회에서 학생들은 '기후 테크 기반 소셜벤처 아이디어'를 주제로 한 프로젝트 성과를 공유했다.

특히 팀별 발표에서는 실제 기후테크 기업의 비즈니스 모델과 핵심 문제를 분석하고 이를 해결하기 위한 혁신적 전략과 아이디어를 제안했다.


발표회에 참석한 수강생, 심사위원단, 아산나눔재단 관계자 및 방청객은 학생들의 분석 결과와 제안 내용을 함께 검토했다.


프로그램을 운영한 김서영 서울시립대 교수는 "학생들이 실제 기후테크 기업의 문제를 직접 탐구하고 해결 전략을 제시하는 과정에서 현장 기반 실무 역량이 크게 향상됐다"고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

