본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

제주항공 참사 수사 경찰, 항공사고조사위 압수수색

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.16 13:58

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

항철위 사무실서 수사 필요 자료 확보

전남 무안국제공항에서 제주항공 여객기 사고 원인을 조사 중인 항공철도사고조사위원회 관계자들이 방위각 시설(로컬라이저) 현장 조사하고 있다. 연합슈느 연합뉴스

전남 무안국제공항에서 제주항공 여객기 사고 원인을 조사 중인 항공철도사고조사위원회 관계자들이 방위각 시설(로컬라이저) 현장 조사하고 있다. 연합슈느 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

12·29 제주항공 여객기 참사 전담 수사본부를 구성한 전남경찰이 16일 항공철도사고조사위원회(항철위)에 수사관을 파견해 압수수색 영장 집행에 나섰다.


경찰은 김포국제공항 인근과 세종시에 각각 소재한 항철위 사무실에서 제주항공 참사의 원인 규명에 필요한 자료를 확보 중이다.

현행 사고조사위 관련 법령에 따라 조사위는 수사와 별개 규명활동을 하는 기관으로서 임의 제출 방식으로 내부자료를 반출할 수 없다. 이에 경찰은 자료 확보를 위해 영장을 발부받았으며, 피의자 신분으로 입건된 항철위 관계자는 없다.


항철위는 국토교통부 산하 항공·철도 분야 사고조사 전문 기구로 이번 참사의 진상규명 작업을 맡아 왔다.


국토부의 책임 소재를 가리는 조사를 산하 기구가 맡는다는 '셀프 조사' 논란이 확산하면서 항철위를 국무총리 소속 독립 기구로 전환하는 법안이 최근 국회 상임위원회를 통과했다.

조직을 재구성하는 법안이 추진되면서 항철위가 담당했던 진상 규명 작업도 당분간 중단돼 경찰 수사보다 늦어질 것으로 보인다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 여행 왔으면 이건 꼭 해야지" 카드 꽂았다…문구·서점 제치고 성장률 1위 "한국 여행 왔으면 이건 꼭 해야지" 카드 꽂았다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

EU,'2035 내연기관차 판매 금지' 철회…완성차 업계도 전략 수정

경찰, 김건희특검 추가 압수수색…한학자 총재 내일 접견 조사

새로운 이슈 보기