의정부시어린이식생활안전관리센터, 개소 10주년 기념식 성료

이종구기자

입력2025.12.16 10:25

경기 의정부시(시장 김동근)가 운영하는 ㈔의정부시어린이식생활안전관리센터는 개소 10주년을 맞아 지난 15일 시청 대강당에서 회원시설 시설장 등 140여 명이 참석한 가운데 10주년 기념식을 개최했다.

김동근 시장이 지난 15일 (사)의정부시어린이식생활안전관리센터의 개소 10주년 기념식에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

이번 기념식은 지난 2015년 11월 개소 이래 10년간의 성과를 되돌아보고, 그동안 안전한 급식 환경 조성을 위해 노력해 온 센터와 관계자들의 노고를 축하하고자 마련됐다.


의정부시 어린이·사회복지급식관리지원센터가 주관한 '개소 10주년 기념 어린이 식습관 개선 창작동화 공모전'과 '장기근속 직원' 표창도 함께 진행해 의미를 더했다.

김동근 시장은 "센터 개소 이후 10년 동안 안전한 급식소 조성을 위해 함께 노력해 주신 급식소 시설장과 식품의약품안전처 및 유관기관 관계자 여러분께 감사드린다"며 "시는 앞으로 어린이뿐만 아니라 어르신도 건강하고 안전한 급식 환경에서 생활할 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠다"고 말했다.


(사)의정부시어린이식생활안전관리센터는 의정부시 어린이·사회복지급식관리지원센터와 경기도어린이식품안전체험관 의정부센터를 운영하고 있다. 관련 문의는 의정부시 어린이·사회복지급식관리지원센터 총괄기획팀으로 하면 된다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
