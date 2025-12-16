본문 바로가기
평소 남 돕기 좋아했던 60대 여성, 3명에 새 삶 주고 하늘로

이경호기자

2025.12.16

평소 남을 돕는 일을 좋아했던 60대 여성이 생의 마지막 순간에 장기를 기증해 3명을 살렸다.

기증자 오영선씨. 한국장기조직기증원

16일 한국장기조직기증원에 따르면 오영선씨(67) 는 지난 10월 20일 양산부산대병원에서 뇌사 장기기증으로 간과 양쪽 신장을 나눴다.


오 씨는 지난 10월 12일 집에서 쓰러졌다. 가족이 오 씨를 발견해 병원으로 옮겼지만, 끝내 의식을 되찾지 못했다.

가족들은 오 씨가 삶의 마지막 순간에도 다른 사람의 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나길 바라는 마음으로 기증을 결심했다.


유족에 따르면 부산에서 2남 5녀 중 넷째로 태어난 오 씨는 밝고 성실했다.


어려운 사람을 보면 먼저 나서서 도움을 줬고, 음식을 만들면 주변 이웃들에게 나눠주곤 했다.

오 씨의 동생 오영애 씨는 "언니, 어려운 사람 돕기를 좋아했는데 마지막 순간까지 남을 위해 삶을 살다 가다니 그 모든 순간이 행복했을 거로 생각해. 하늘나라에서 행복하게 잘 지내고, 하고 싶었던 모든 것 다 하면서 지내. 사랑해"라고 하늘에 인사를 건넸다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
