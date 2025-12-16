본문 바로가기
하이브, 합작법인 NFO 설립…팝스타 타일라 글로벌 매니지먼트

이이슬기자

입력2025.12.16 09:49

타일라. 하이브 제공

타일라. 하이브 제공

하이브가 신규 합작법인 NFO LLC를 설립하고 팝스타 타일라의 글로벌 매니지먼트를 맡는다고 16일 밝혔다.


타일라는 남아프리카공화국 출신의 2002년생 싱어송라이터로 2024년 그래미 어워드에서 '베스트 아프리칸 뮤직 퍼포먼스' 부문을 수상했다. 2023년 발표한 싱글 '워터'는 미국 빌보드 메인 송차트 '핫 100' 7위에 올랐다.

2024년 3월 발매한 정규앨범 'TYLA'는 '빌보드 200' 24위로 진입했고, 같은 해 미국레코드산업협회(RIAA)로부터 골드 인증을 획득했다. 아프로비츠(Afrobeats)와 아마피아노(Amapiano), 팝, R&B를 결합한 음악 스타일로 인기를 얻었으며 스포티파이 누적 스트리밍 수는 30억회를 넘는다.


하이브는 타일라의 글로벌 매니지먼트를 중심으로 투어, 마케팅, 프로모션 등 아티스트 활동 전반을 통합 지원한다. 레코딩, 퍼블리싱, 브랜드 파트너십, MD 등 사업 영역에서도 협업을 추진하며 아프리카 지역 신예 아티스트 발굴과 육성 체계 구축에도 나선다는 계획이다.


이를 위해 하이브는 아프리칸 음악계 베테랑 브랜든 힉슨과 콜린 게일과 합작법인 NFO LLC를 설립했다. 두 사람은 하이브 아메리카 매니지먼트 대표 젠 맥대니얼스와 함께 합작법인의 사업 운영에 참여한다.

이재상 하이브 대표는 "이번 파트너십은 하이브의 글로벌 확장 전략에서 중요한 계기"라며 "아프리카 아티스트들이 세계 시장과 지속해서 연결될 수 있는 기반을 구축하겠다"고 밝혔다.


하이브는 K팝 제작 시스템을 기반으로 글로벌 시장 진출을 확대하고 있다. 하이브 아메리카와 게펜 레코드를 통해 걸그룹 캣츠아이를 선보였고, 일본에서는 앤팀과 아오엔, 라틴 아메리카에서는 산토스 브라보스 등을 데뷔시켰다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
