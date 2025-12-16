강원관광재단, 다섯발자국 영서 내륙권역 공동 홍보 마케팅 사업 성료

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)은 '2025-2026 강원 방문의 해' 추진을 위해 영서 내륙 5개 시군과 협력해 온 다섯발자국 공동 홍보 마케팅 사업의 일한으로 전통시장 및 치유형 체험시설 연계 체류형 사업 '오감자 축제(페스타)'를 성공적으로 마무리하며 '오감자 축제(페스타)'의 개별 여행객(FIT)을 대상으로 한 상품화 가능성을 확인했다고 16일 밝혔다.

강원관광재단이 영서 내륙 5개 시군과 협력해 온 다섯발자국 공동 홍보 마케팅 사업의 일한으로 전통시장 및 치유형 체험시설 연계 체류형 사업 '오감자 축제(페스타)'를 진행하고 있다. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

재단은 이번 '오감자 축제(페스타)'를 통해 총 2465명의 참가자들을 유치하며 시군별 총 10개 이상의 체류형 관광 프로그램을 발굴했다. 강원관광재단은 이번 성과를 바탕으로 '오감자 축제(페스타)'를 강원 영서 내륙의 대표 미식·힐링 체류형 관광 상품으로 육성해 나갈 계획이다.

한편 '오감자 축제(페스타)'를 통해서 재단은 영서 내륙권역의 미식과 치유형 체험시설을 연계한 각종 체험 행사의 상품화 가능성을 확인할 수 있었다. 또한 각 지역의 특색 있는 관광자원을 하나의 여행 경로로 통합하는 성과를 거두며 개별 여행객들의 꾸준한 영서 내륙권역 방문을 추진할 계획이다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "'2025-2026 강원 방문의 해'를 맞아 미식과 힐링이 어우러진 여행 경험을 통해 참가자들의 오감을 충족시키는 특별한 관광 경험을 제공했다"며 "앞으로 영서 내륙권역 관광 활성화를 위해 온라인 여행사(OTA) 연계 기획전 운영과 수도권 공간 활용 공동 홍보 사업 등 지속적인 체류형 관광 상품 개발을 통해 강원이 케이(K)-관광의 중심지로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>