[2026 정시]숙명여대, 1060명 모집…자유전공학부 294명

국어·수학 영역별 표준점수

한국사 가산점 부여

숙명여자대학교는 2026학년도 정시 모집에서 총 1060명을 선발한다. 정시 가군에서 인문계와 자연계 및 예·체능계열(무용과, 음악대학, 미술대학)을 포함해 617명, 정시 나군에서 약학부와 첨단공학부, 자유전공학부 및 예·체능계열(체육교육과) 443명을 뽑는다.

정시 가군 인문계, 자연계는 수능성적 100%로 선발한다. 미술대학 중 시각·영상디자인과, 산업디자인과, 환경디자인과, 공예과는 수능 60%, 실기 40%로, 무용과, 관현악과와 회화과는 수능 30% 실기 70%로 뽑는다. 피아노과, 성악과는 수능 20%, 실기 80%로, 작곡과는 수능 40%, 실기 60%로 선발한다.

정시 나군 일반학생전형에서 약학부, 첨단공학부, 자유전공학부는 수능 100%, 체육교육과는 수능성적 60%, 실기 40%를 활용해 신입생을 선발한다. 첨단공학부와 자유전공학부는 전체 정시 모집인원의 35.1%인 372명을 선발한다. 자유전공학부는 294명을 모집한다.

자유전공학부 학생은 전공을 정하지 않고 입학해 2학년 진급 시점에 인문·사회·자연·공학 계열(사범계, 약학부, 예체능계 제외) 중 학과 입학정원에 무관하게 100% 자유롭게 희망 전공을 선택하게 된다. 첨단공학부는 78명을 모집한다.

이호섭 숙명여대 입학처장 원본보기 아이콘

이번 정시모집 전형에서 수능 성적을 반영할 때 국어와 수학 영역은 영역별 표준점수를 적용하며, 영어 영역은 숙명여대에서 정한 등급별 환산점수를 활용한다. 탐구 영역은 지원자가 응시한 과목에 해당하는 숙명여대 변환표준점수를 적용한다.

수험생은 숙명여대가 모집단위별로 지정한 2026학년도 수능의 반영 영역 성적이 있어야 한다. 인문계와 자연계, 자유전공학부는 국어·수학·영어·탐구(사탐·과탐) 2과목 응시자가 지원할 수 있다.(국어·수학은 선택과목 미지정)

체육교육과, 미술대학(회화과 제외)은 국어·영어·탐구(사탐·과탐) 상위 1과목을 반영한다.(국어 선택과목 미지정)

무용과, 음악대학과 회화과는 2개 영역(국어, 영어)을 반영한다.(국어 선택과목 미지정)

다만, 각 모집단위의 과목별 반영비율이 다르기 때문에 수험생은 지원 시 모집단위별 과목 반영 비율에 유의해야 한다.

인문계는 사탐 과목 응시 시, 자연계는 과탐 과목 응시 시 과목당 변환표준점수 3%를 가산한다. 모든 모집단위의 지원자는 한국사도 응시해야 하며, 한국사 등급에 따라 전형 총점에 숙명여대에서 정한 가산점을 부여한다. 정원 외 전형으로는 정시 가군 사회배려전형으로 총 24명, 나군에서는 6명을 수능 100%로 선발한다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>