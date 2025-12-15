본문 바로가기
금융

[인사]현대해상

최동현기자

2025.12.15

현대해상이 15일 임원인사를 발표하며 내년부터 임원 직위체계를 개편해 부사장과 전무를 부사장으로 통합 운영한다고 밝혔다.


이에 기존 '상무-전무-부사장'의 직위를 '상무-부사장'으로 통합돼 성과중심의 책임경영을 강화한다. 현대해상 관계자는 "직무 중심의 리더십 체계를 구축해 급변하는 외부환경에 보다 빠르게 대응하고 의사결정을 내리기 위함"이라고 설명했다.

다음은 2026년도 현대해상 및 자회사 임원인사 현황.


<현대해상>


◆부사장 선임

▲CIAO 이창욱 ▲윤리경영실 부실장 최재혁 ▲기획관리부문장 정규완 ▲개인영업부문장 김도회


◆상무 선임


▲경영기획본부장 조영택 ▲인사총무본부장 이용진 ▲경인지역단장 윤종식 ▲영남지역단장 이제영 ▲AM 2본부장 오정출 ▲일반보험기획본부장 이상수 ▲기업영업1본부장 박민호 ▲법인컨설팅본부장 문정교 ▲재무기획본부장 최민엽


<현대C&R>


◆대표이사 선임


▲전무 홍사경


◆상무 선임


▲PM사업본부장 김준범


<현대HDS>


◆대표이사 선임


▲상무 강태종


◆ 상무 선임


▲SM 본부장 김현희 ▲IDC 본부장 변규현


<현대하이라이프손해사정>


◆상무 선임


▲위험관리연구소장 김상엽


<마이금융파트너>


◆대표이사 선임


▲전무 전 혁





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
