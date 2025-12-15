친환경 북극항로 개척 어떻게?… 부산항만공사, 전문가 특강 개최

친환경 북극항로를 어떻게 개척해야 하나? 부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 북극항로 관련 분야 전문가를 모셨다.

공사는 2026년 기관의 북극항로 관련 업무계획을 점검하고 북극항로 시대 부산항의 경쟁력 강화를 위한 전략 마련을 위해 15일 부산항만공사 사옥에서 북극항로 전문가 특강을 개최했다고 알렸다.

부산항만공사는 이번 특강 강사로 김좌관 부산가톨릭대학교 환경공학과 석좌 교수를 초빙했다. 김 교수는 현재 해양수산부 북극항로 자문위원회 부위원장을 겸임하며 북극항로의 활용 방안에 대한 정책 과제 발굴을 돕고 있다.

김 교수는 최근 선박 통행량 증가로 인한 북극권의 온실가스 배출량 증가 및 해양 포유류 서식 환경의 변화를 설명하며 친환경 북극권 개발의 중요성을 강조했다.

또 BPA ESG 경영을 위한 부산항 2050 탄소중립 로드맵 수립 및 친환경 항만 운영을 제안했다.

부산항만공사 송상근 사장은 "다가오는 북극항로 시대에 부산항이 선제적으로 대응할 수 있도록 적극 준비해 나가겠다"고 말했다.





