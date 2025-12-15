본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산교육청, 유치원 교원 1000명 아동학대 예방교육 실시

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.15 10:09

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산시교육청은 오는 16일 지역 공·사립 유치원 교원 1000명을 대상으로 실시간 온라인 방식의 아동학대 예방교육을 실시한다.


이 교육은 유치원 교육 현장에서 아동학대 예방에 대한 감수성을 높이고, 유아 중심의 생활교육을 강화하기 위해 마련됐다. 교육은 화상회의 플랫폼인 줌(Zoom)을 활용해 실시간으로 진행된다.

교육은 아동학대 예방을 위한 기관의 책무성과 공감·존중을 기반으로 한 생활교육 역량 강화에 초점을 맞췄다. 남명유치원 김미정 원감이 '아동학대 예방을 위한 존중과 배려의 생활교육'을 주제로 강의에 나선다.


강의에서는 교사와 유아 간 긍정적 관계 형성과 감정 코칭을 기반으로 한 소통 방법, 학부모와의 신뢰 형성 등 현장에서 바로 적용할 수 있는 아동학대 예방 실천 방안이 다뤄질 예정이다.


김석준 부산시교육감은 "유아의 인권을 존중하는 생활교육이 정착될 때 유아의 행복한 성장이 가능하다"며 "최근 발생한 아동학대 사건에 대해 깊이 유감스럽게 생각하며, 재발 방지를 위해 교육 현장의 예방교육 체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

부산시교육청.

부산시교육청.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, 비상구 조작 '강력 대응' "화장실인줄 알았어요" 더 이상 안돼…대한항공, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

최신 스마트폰 손에 쥔 北 김여정…'폴더블폰' 혹시 中 브랜드?

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

눈 찢는 사진 올리고 모든 걸 다 잃은 미스 핀란드

'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다

만원 열차 바닥에서 레포트 쓰던 여학생… 英 왕실 서열 17위 공주님이네

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

칠레 대통령에 '강성우파' 카스트 당선…4년 만에 우파 재집권

새로운 이슈 보기