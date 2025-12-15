부산교육청, 유치원 교원 1000명 아동학대 예방교육 실시

부산시교육청은 오는 16일 지역 공·사립 유치원 교원 1000명을 대상으로 실시간 온라인 방식의 아동학대 예방교육을 실시한다.

이 교육은 유치원 교육 현장에서 아동학대 예방에 대한 감수성을 높이고, 유아 중심의 생활교육을 강화하기 위해 마련됐다. 교육은 화상회의 플랫폼인 줌(Zoom)을 활용해 실시간으로 진행된다.

교육은 아동학대 예방을 위한 기관의 책무성과 공감·존중을 기반으로 한 생활교육 역량 강화에 초점을 맞췄다. 남명유치원 김미정 원감이 '아동학대 예방을 위한 존중과 배려의 생활교육'을 주제로 강의에 나선다.

강의에서는 교사와 유아 간 긍정적 관계 형성과 감정 코칭을 기반으로 한 소통 방법, 학부모와의 신뢰 형성 등 현장에서 바로 적용할 수 있는 아동학대 예방 실천 방안이 다뤄질 예정이다.

김석준 부산시교육감은 "유아의 인권을 존중하는 생활교육이 정착될 때 유아의 행복한 성장이 가능하다"며 "최근 발생한 아동학대 사건에 대해 깊이 유감스럽게 생각하며, 재발 방지를 위해 교육 현장의 예방교육 체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



