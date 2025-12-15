본문 바로가기
600만 시대 연 국립중앙박물관…관람객과 어울리는 '경계 없는 공연'

서믿음기자

입력2025.12.15 09:32

17일, 20일 오후 6시 '역사의 길'

국립중앙박물관은 용산 개관 20주년과 관람객 600만명 돌파를 기념해 국립박물관문화재단과 함께 박물관문화향연 특별공연 '우리가 서로 알 수 없었던 시간 삶의 무도회'를 오는 17일과 20일 오후 6시, 관내 '역사의 길'에서 선보인다고 15일 밝혔다.

박물관문화향연 특별공연 포스터. 국립중앙박물관 제공

원본보기 아이콘

이번 공연은 2014년부터 이어져 온 박물관문화향연의 2025년 마지막 무대로, 김아라 감독이 연출하고 원로배우 박정자, 김선화, 강만홍 등이 무대에 오른다. 오스트리아 노벨문학상 수상 작가 페터 한트케의 작품을 한국적으로 재해석해 관람객과 배우가 전시관 입구에서 자연스럽게 어우러지는 '경계 없는 공연'으로 치러진다. 20여명의 출연 배우들은 정해진 무대 없이 박물관을 무대 삼아 특별한 몰입과 여운을 선사할 예정이다.


올해 박물관문화향연은 지난 4월부터 중앙박물관에서만 18회 공연을 진행했으며, 광복 80주년 기념 역사 뮤지컬을 비롯해 다양한 프로그램이 관람객들의 큰 호응을 얻었다. 경주, 부여 등 지방 국립박물관 11곳에서도 다채로운 공연이 이어졌다.

유홍준 국립중앙박물관장은 "올해 국립중앙박물관은 개관 이래 가장 많은 관람객을 맞이한 특별한 해다. 박물관을 아끼고 사랑해 주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"며 "박물관은 앞으로 매력적인 전시와 더불어 다양한 문화가 살아 숨 쉬고 서로 교감하는 공간으로 거듭나겠다"고 강조했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
