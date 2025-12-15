경찰 "가평 통일교 천정궁 등 10곳 압수수색 집행 중"

경찰이 15일 정치권 인사들의 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 강제수사에 착수했다.
경찰청 특별전담수사팀은 이날 언론 공지를 통해 "오늘 오전 9시께부터 통일교 천정궁 등 10개소에 대해 압수수색 영장을 집행하고 있다"고 밝혔다.
앞서 특수본은 지난 11일 전재수 전 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원 등을 피의자로 입건하고 출국금지 조치했다. 이들에게는 정치자금법 위반 또는 뇌물 수수 혐의가 적용된 것으로 전해졌다.
앞서 윤영호 전 통일교 세계본부장이 특검팀에 이들 3명과 함께 거명한 정치인으로 알려진 정동영 통일부 장관과 나경원 국민의힘 의원은 금품수수 내용이 적시되지는 않은 걸로 알려졌다.
