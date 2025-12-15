본문 바로가기
서울시, 상생 앞장선 '서울형 상생 프랜차이즈' 첫 선정

배경환기자

입력2025.12.15 10:00

공정거래 준수·가맹점 상생협력 등 종합 평가
롯데리아, 본죽&비빔밥, 원할머니보쌈 등
서울시, 홍보·교육·컨설팅 등 역량 강화 지원

서울시가 가맹점과 상생 협력을 위해 앞장선 8개 가맹본부를 '서울형 상생 프랜차이즈'로 선정했다. 선정된 가맹본부에는 광고, 노무·회계 컨설팅 등 다양한 인센티브가 제공될 예정이다.


15일 서울시에 따르면 올해 선정된 가맹본부는 ▲롯데리아(롯데GRS) ▲본죽&비빔밥(본아이에프) ▲원할머니보쌈·족발(원앤원) ▲리안헤어(미창조) ▲더카페(이랜드이츠) ▲가마치통닭(티지와이) ▲고반식당(고반홀딩스) ▲육회야문연어(서영에프앤비) 등 8곳이다.

서울시가 15일 가맹점과 상생 협력을 위해 앞장선 8개 가맹본부를 '서울형 상생 프랜차이즈'로 선정했다. 연합뉴스

올해 처음 도입된 '서울형 상생 프랜차이즈'는 본사와 점주 간 공정한 관계 조성과 상생 문화 확산을 위한 제도다. 자발적 상생 노력과 모범 운영 사례를 산업 전반으로 확산시키는 출발점이라는 점에서 의미가 크다.

서울시는 제도 시행에 앞서 ▲가맹본부의 공정거래법 준수 여부 ▲가맹사업 지속 가능성 ▲가맹점과의 소통 및 협력 노력 ▲지역경제 연계 등 4개 영역의 평가 기준을 마련했다. 공모에는 총 24개 사가 신청해 1차 서면 평가와 2차 현장평가를 거쳐 최종 8개 사가 선정됐다.


선정된 가맹본부들은 비용 부담 완화, 소통 개선, 운영 지원 체계 마련 등 가맹점주 경영 부담 완화를 위한 실질적 상생 조치를 추진했다. 중도해지 가맹점 위약금 면제, 10년 이상 장기 점포 간판 비용 50% 지원 등 상생 조치 외 부진 가맹점에 배달비와 식자재를 지원하기도 했다.


서울시는 인증 가맹본부에 '상생우수 프랜차이즈' 시상 및 인증 표찰을 부여했다. 소속 가맹점을 대상으로는 홍보 지원, 컨설팅, 교육 프로그램 제공 등 매장 운영 역량 강화를 위한 프로그램을 지원하기로 했다. 김태균 행정1부시장은 "선정된 가맹본부는 가맹점사업자와의 상생 협력을 통해 함께 성장하는 모범을 보여줬다"며 "이러한 상생 사례가 프랜차이즈 업계 전반으로 확산될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

한편 '서울형 상생 프랜차이즈' 시상식은 이날 오전 서울시청 대회의실에서 열렸다. 김 부시장이 직접 인증패와 인증서를 전달하고 선정 가맹본부의 우수 상생 사례를 공유하는 자리도 마련됐다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

