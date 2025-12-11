본문 바로가기
노동부장관, 광주 도서관 붕괴 사고에 "사고 수습 총력"

세종=이동우기자

입력2025.12.11 17:18

김영훈 고용노동부 장관은 11일 오후 광주광역시 서구 소재 도서관 공사현장에서 발생한 붕괴 사고와 관련해 철저한 사고 수습을 긴급 지시했다.


노동부에 따르면 이날 오후 1시 58분쯤 해당 공사현장이 무너져 내리며 노동자 4명이 매몰된 것으로 추정된다.

김 장관은 사고 보고 직후 류현철 산업안전보건본부장을 현장에 급파해 사고 수습을 주문했다. 노동부는 본부와 광주지방고용노동청에 각각 중앙산업재해수습본부와 지역산업재해수습본부를 구성했다.


김 장관은 이날 업무보고를 마친 뒤 사고 현장을 직접 찾아 수습 상황을 지휘한다.


김 장관은 "현재는 매몰되어 있는 노동자들을 신속히 구조하는 것이 무엇보다 우선되어야 할 상황으로, 신속하고 안전한 사고수습 및 2차 사고 예방에 총력을 다하겠다"라고 말했다.

김영훈 고용노동부 장관이 8일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '청년 일자리 첫걸음 실천 선언식'에 참석해 모두발언 하고 있다. 2025.12.8 강진형 기자

김영훈 고용노동부 장관이 8일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '청년 일자리 첫걸음 실천 선언식'에 참석해 모두발언 하고 있다. 2025.12.8 강진형 기자

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
