국민의힘, '민주당 통일교 연루 의혹'에 민중기 특검·전재수 고발

"민중기 특검, 민주당 하명 받는 게 아닌가 의심돼"

"전재수 장관 사의 표명, 양심의 가책 때문 아닐까"

국민의힘은 11일 '통일교 금품수수 의혹'과 관련해 민중기 특별검사팀과 전재수 해양수산부 장관 및 민주당 전현직 의원을 경찰에 고발했다. 각각 직무유기 혐의와 정치자금법 위반·뇌물수수 혐의다. 전 장관이 사의를 표명하자 해당 의혹에 화력을 집중해 공세 수위를 끌어올리는 모양새다.

조배숙 국민의힘 사법정의수호 및 독재저지 특별위원회 위원장과 곽규택 법률자문위원장 등은 이날 서울지방경찰청에 이들에 대한 고발장을 제출했다.

국민의힘 곽규택(왼쪽부터), 조배숙 의원, 김기윤 법률자문위 부위원장이 11일 종로구 서울경찰청에서 통일교 금품수수 의혹과 관련해 민중기 특별검사와 전재수 해양수산부 장관 및 민주당 전현직 의원들을 각각 직무유기, 정치자금법 위반·뇌물수수 혐의로 고발하기 위해 민원실로 향하고 있다.

조 위원장은 고발장을 제출한 뒤 기자들과 만나 "민중기 특검은 특검의 본래 사명을 저버리고 이재명과 민주당 정권의 하수인임을 스스로 드러냈다"며 "민중기 특검은 이미 지난 8월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 민주당 의원이 상당히 관여돼 있다는 진술을 받아놓고도 윤 전 본부장이 폭로하기 전에 쉬쉬했다"고 주장했다.

이어 "저희가 들은 얘기에 의하면 (특검) 내부에서도 이 부분을 조사해야 한다는 의견 제시가 있었는데 상부에서 묵살됐다고 한다"며 "특검은 (민주당 연루) 사실을 인지했음에도 지난 8월 국민의힘 당사를 탈탈 털겠다고 당원 명부 압수수색에 나선 것"이라고 비판했다.

그러면서 "특검법에 의하면 특검은 조사하는 과정에서 인지하는 것도 수사할 수 있게 돼 있다"며 "내부 의견 제시가 있었는데도 묵살한 건 민주당 쪽 하명을 받는 게 아닌가 의심이 든다"고 꼬집었다.

곽 위원장은 "전재수 장관을 비롯한 민주당 전현직 의원들에 불법 자금을 제공한 것을 함께 고발했다"며 "구체적 증거까지 언론에 공개된 만큼 경찰이 수사 의지가 있다면 이번주 내로 압수수색을 진행해야 한다"고 말했다. 국민의힘은 이들에 대한 수사가 진행되지 않는다면 별도 특검법 발의도 검토할 방침이다.

조 위원장은 전 장관의 사의 표명을 두고 "당당하면 왜 사퇴했겠냐"며 "양심의 가책 때문에 사의를 표명한 게 아닐까 추측된다"고 했다.

통일교 측에서 국민의힘 소속 정치인들도 지원했다고 진술한 데 대해선 "만약 우리 당 의원들이 나왔으면 그것처럼 호재가 어디 있냐"며 "탈탈 털어서 뭐 있으면 이때다 하고 수사하고 구속해서 기소했을 것이다. 그렇지 않은 것을 보면 금품수수가 전혀 없었다고 생각한다"고 반박했다.





장보경 기자



