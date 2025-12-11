본문 바로가기
[포토] '150조 국민성장펀드 출범'

윤동주기자

입력2025.12.11 15:19

11일 서울 여의도 산업은행에서 열린 '국민성장펀드 전략위원회 회의'에 참석한 이억원 금융위원장과 서정진 셀트리온 회장, 박현주 미래에셋 회장 등 주요 참석자들이 출범식 기념 퍼포먼스를 하고 있다.





