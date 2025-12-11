본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

KB국민은행, 디폴트옵션 적립금 규모 전 금융권 1위

부애리기자

입력2025.12.11 14:11

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
KB국민은행, 디폴트옵션 적립금 규모 전 금융권 1위
AD
원본보기 아이콘

KB국민은행이 2025년 3분기 말 기준 디폴트옵션(사전지정운용제도) 상품 적립금 규모가 전 금융권 1위를 달성했다고 11일 밝혔다.


디폴트옵션은 퇴직연금이 낮은 금리의 유휴자금으로 방치되는 것을 막고 수익률을 제고하기 위해 2023년에 도입된 제도이다. 고용노동부 공시에 따르면 KB국민은행의 디폴트옵션 적립금은 10조 2672억원으로 디폴트옵션 전체 41개 사업자 중 가장 많은 적립금을 유치했다.

특히 상품 위험도별로 보면 안정 투자형 이상 적립금의 비중이 전체 디폴트옵션 적립금의 16.8%를 차지해 전 은행권에서 가장 높은 수준이었다. 국민은행에 따르면 고객들은 원리금 보장형에만 머무르지 않고 자신의 투자 성향에 맞춰 다양한 상품을 적극적으로 활용하고 있는 것으로 나타났다.


KB국민은행 관계자는 ""앞으로도 국민의 평생 금융 파트너로서 차별화된 운용 역량을 기반으로 고객의 장기 자산 형성에 실질적으로 기여하겠다"고 말했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'혈세인데' 수십 억 못 쓰고 날아갔다방치되는 공무원 항공 마일리지

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?" 콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

선별·보관·판매까지…'과일 경쟁력' 높이는 APC

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

美 Fed, 완화 신중론에도…비둘기 파월에 월가 "내년 2회 이상 인하"

새로운 이슈 보기