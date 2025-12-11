KB국민은행, 디폴트옵션 적립금 규모 전 금융권 1위

KB국민은행이 2025년 3분기 말 기준 디폴트옵션(사전지정운용제도) 상품 적립금 규모가 전 금융권 1위를 달성했다고 11일 밝혔다.

디폴트옵션은 퇴직연금이 낮은 금리의 유휴자금으로 방치되는 것을 막고 수익률을 제고하기 위해 2023년에 도입된 제도이다. 고용노동부 공시에 따르면 KB국민은행의 디폴트옵션 적립금은 10조 2672억원으로 디폴트옵션 전체 41개 사업자 중 가장 많은 적립금을 유치했다.

특히 상품 위험도별로 보면 안정 투자형 이상 적립금의 비중이 전체 디폴트옵션 적립금의 16.8%를 차지해 전 은행권에서 가장 높은 수준이었다. 국민은행에 따르면 고객들은 원리금 보장형에만 머무르지 않고 자신의 투자 성향에 맞춰 다양한 상품을 적극적으로 활용하고 있는 것으로 나타났다.

KB국민은행 관계자는 ""앞으로도 국민의 평생 금융 파트너로서 차별화된 운용 역량을 기반으로 고객의 장기 자산 형성에 실질적으로 기여하겠다"고 말했다.





