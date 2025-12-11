본문 바로가기
한수정, '한국 ESG 대상'서 환경 부문 대상 수상

대전=정일웅기자

입력2025.12.11 13:34

한국수목원정원관리원(한수정)은 한국 ESG 학회가 주관하는 '제3회 한국 ESG 대상'에서 환경(E) 부문 대상을 받았다고 11일 밝혔다.


심상택 이사장이 '한국 ESG 대상'에서 환경(E) 부문 대상을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 한국수목원정원관리원 제공

심상택 이사장이 '한국 ESG 대상'에서 환경(E) 부문 대상을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 한국수목원정원관리원 제공

심사에서 한수정은 환경 정보공개 기반의 녹색경영 체계 구축과 자연 기반 탄소중립 실천, 산림생물다양성 보전·복원 활동, 민간협력 ESG 모델 구축, 시민 참여 기반의 환경문화 확산 등 환경 부문에서 우수성을 인정받았다.

특히 희귀·특산식물을 증식해 생물다양성 증진에 기여한 점과 백두대간 산불 피해지 복원 ESG프로젝트, 온실가스 목표관리제 감축률 6년 연속 달성, 환경문화 플랫폼 구축 등을 높게 평가받았다.


심상택 한수정 이사장은 "한수정은 앞으로도 탄소중립, 생물다양성 보전 등 공공기관의 책임 있는 환경경영을 강화해 나가겠다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
