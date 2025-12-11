'중국산 고춧가루·배추' 국내산으로 속여…원산지 표시 위반 142개소 적발

거짓표시 101개소 형사입건

미표시 41개소 과태료 2065만원 부과

반찬으로 중국산 배추김치를 제공하면서 원산지를 국내산으로 거짓 표시한 음식점이 적발돼 형사입건됐다. 강원도 배추로 만든 김치를 원산지를 해남군으로 표시한 음식점도 있었다.

국립농산물품질관리원은 10월27일부터 12월5일까지 40일간 김장철을 맞아 유통량이 증가하는 배추김치 및 김장 양념류 중심으로 원산지 표시 일제점검을 실시해 위반업체 142개소(품목 146건)를 적발했다고 11일 밝혔다.

농관원은 이번 일제 점검기간 동안 특별사법경찰관과 명예감시원을 투입해 배추김치 및 절임배추 제조·판매업체, 유통업체, 도매상, 통신판매업체, 일반음식점 등 전국 4만7831개소에 대하여 외국산을 국내산으로 둔갑 판매하거나, 국내 유명지역 특산물로 속여 판매하는 행위 등을 중점 점검했다. 단속 전 김장 채소류의 수급상황과 가격동향을 점검하고 수입농산물유통이력관리시스템 정보를 사전 모니터링해 위반 의심업체 위주로 점검하였다.

점검결과 제주의 한 음식점은 중국산 배추김치를 반찬용으로 제공하면서 배추 원산지를 국내산으로 속였다. 위반물량은 2만3700㎏에 달한다. 또 해남군의 한 영농법인은 강원도 배추를 구입해 절임배추로 판매하면서 배추의 원산지를 해남군으로, 안성의 한 가공업체는 중국산 고춧가루 원산지를 국내산으로 거짓표시해 판매하다 적발됐다.

일제점검 결과 위반업종은 일반음식점이 108개소로 가장 많았다. 이어 제조업체(8개소)와 휴게음식점(5개소), 집단급식업(4개소) 순으로 나타났다. 위반 품목은 배추김치가 119건으로 가장 많았고 고춧가루(5건)와 마늘(2건) 등 양념류 순서로 위반 건수가 많았다.

적발된 업체 중 거짓표시 101개 업체는 형사입건됐고, 미표시로 적발한 41개 업체에 대해서는 과태료 2065만원을 부과받았다.

김상경 농관원장은 "앞으로도 소비자가 우리 농식품을 안심하고 구입할 수 있도록 농식품 원산지 점검과 홍보를 지속해서 강화할 계획"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



