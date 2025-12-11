본문 바로가기
정선군, 운탄고도 1330 이용 활성화 위한 기반시설 조성 사업추진

이종구기자

입력2025.12.11 10:03

언론사 홈 구독
강원도 정선군은 폐광지역 4개 시군(정선,영월,태백,삼척)의 걷는길 통합브랜드'운탄고도 1330'의 이용객 편의성과 관광 접근성을 높이기 위하여 주요 구간에 기반 정비사업을 추진한다고 11일 밝혔다.

운탄고도 전경. 정선군 제공

'운탄고도 1330' 사업은 총 7개 길로 구성되어 있으며 이중 4~5길에 해당하는 신동 예미역과 타임캡슐공원으로 이어지는 구간의 총사업비 3억9500만원 들여 이용객 편의 시설정비를 진행할 예정으로, 예미역 앞에는 이용자의 안내를 돕는 무인안내소 설치와 타임캡슐공원에는 총길이 65m의 보행데크를 신규로 설치하여 우리 군을 찾는 이용객에게 편의를 제공할 계획이다.


전홍선 전략산업과장은'운탄고도 1330'을 이용하는 이용객이 해마다 증가하고 있어 편의 시설정비를 통하여 접근성을 개선함으로 지역경기 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
