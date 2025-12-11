차중 3호, 우주 임무 '첫발' 성공…오로라 관측·3D 프린팅 수행

국산 탑재체 3종 모두 초기 데이터 확보…우주환경·우주바이오 연구 본격화

지난달 27일 발사된 '차세대 중형위성 3호(차중 3호)'가 궤도 안착 후 불과 2주 만에 핵심 임무 수행에 성공하며 '우주과학 실험 플랫폼'으로서의 기능을 입증했다. 국내 연구진이 개발한 오로라 촬영 장비, 전리권 관측기, 우주 바이오 3D 프린팅 장치가 모두 성능 검증을 마치면서 한국의 차세대 우주 연구 역량이 한 단계 확장됐다는 평가가 나온다.

우주항공청은 11일 차중 3호에 탑재된 주요 과학·기술 검증 장비들이 초기 운영 기간 동안 안정적으로 작동하며 예정된 시험 임무를 모두 마쳤다고 밝혔다. 이번에 성능을 확인한 탑재체는 한국천문연구원의 '로키츠(ROKITS)', 한국과학기술원(KAIST) 인공위성연구소의 '아이엠맵(IAMMAP)', 한림대학교의 '바이오캐비넷(BioCabinet)' 등 3종이다.

오로라 촬영·전리권 관측 '이상 무'…우주환경 정밀 감시

광시야 대기광 관측기 'ROKITS'는 첫 시험 영상 촬영에서 목표했던 700㎞ 이상의 관측 폭을 확보하는 데 성공했다. 세밀한 지표면 구조까지 포착해 광학계와 데이터 처리계의 정상 동작을 입증했으며, 향후 지구 자기권과 태양풍 충돌로 발생하는 오로라를 고해상도로 관측할 예정이다. 우주항공청은 이를 통해 "국내 최초의 본격적인 광역 오로라 영상 데이터"가 확보될 것으로 기대하고 있다.

전리권 플라즈마-자기장 측정기 'IAMMAP' 역시 순항 중이다. 초기 관측에서 낮·밤·극지 등 환경 변화에 따른 플라즈마 밀도와 자기장 변화를 파악하는 데 성공했으며, 현재 최적의 관측 조건을 조율하고 있다. 임무가 본궤도에 오르면 전 지구 단위의 플라즈마 및 자기장 변동 지도를 작성해 우주기상 예측과 위성 운용 안정성 연구에 기여하게 된다.

미세중력서 줄기세포 3D 프린팅 성공…"연구 지평 넓힌다"

우주 바이오 실험 장비 'BioCabinet'은 미세중력 환경에서의 줄기세포 생존 및 분화 과정 유지 능력을 입증했다. 발사 직후 내부 시스템이 정상 작동해 심장세포로 분화된 역분화 줄기세포(iPSC)의 안정성을 검증했으며, 지상국 명령을 통한 첫 번째 바이오 3D 프린팅 실험도 계획대로 완료했다. 우주 미세중력에서의 조직·세포 프린팅 성공 사례가 국내에서 확보된 것은 이번이 처음이다.

강경인 우주청 우주과학탐사부문장은 "차중 3호의 모든 탑재체가 초기 데이터 수신에 성공했다"며 "오로라와 전리권 등 우주환경 변화에 대한 정밀 관측뿐 아니라 바이오 3D 프린팅과 같은 신흥 연구 분야에서도 의미 있는 성과가 기대된다"고 강조했다.





