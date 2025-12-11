대웅제약·씨어스테크놀로지·엑소시스템즈, 스마트병동 통합 솔루션 공동 개발 MOU

임상 현장서 근감소증 진단까지 활용 가능

이번 협약을 통해 디지털 헬스케어 기술 '씽크(thynC)'에 근육 활성 신호를 수집하는 기술이 결합될 것으로 기대된다. 향후 임상 현장에서 근감소증 진단까지 활용 가능한 스마트병동 통합 솔루션 구현이 가능해질 전망이다.

협약에 따라 대웅제약은 병원 및 의료기관을 대상으로 솔루션 도입을 추진하고, 마케팅 활동과 사업설명회 운영, 신규 병원 유치 등 영업 전반을 담당한다. 씨어스테크놀로지는 인공지능(AI) 기반 병상 모니터링 시스템 '씽크'와 엑소시스템즈의 근육 활성 신호 분석 솔루션 '엑소필'을 연동한 통합 플랫폼 공동 개발을 맡는다. 엑소시스템즈는 엑소필 기기의 기술적 안정성을 확보하고, 병원 적용을 위한 제품화 및 상용화를 추진할 예정이다.

기존에는 입원 환자의 근육 기능평가를 포함한 주요 검사들이 병실 밖 검사실에서 이뤄지는 것이 일반적이었다. 환자는 검사실 이동 과정에서 불편을 겪었고, 관련 업무를 담당하는 의료 인력의 부담도 지속해서 증가해 왔다.

엑소필은 엑소시스템즈가 자체 개발한 생체신호 수집 기술을 기반으로, 신체에 생리학적 전기 자극을 줄 수 있는 웨어러블 의료기기다. 이번에 개발되는 씽크-엑소필 통합 솔루션은 기존의 혈압, 혈당, 심전도, 산소포화도, 체온 데이터에 근육 활성 신호를 추가해 입원 환자의 상태를 보다 종합적으로 파악할 수 있도록 한다. 특히 환자가 이동할 필요 없이 병상에서 근 기능 평가와 전기 치료를 동시에 받을 수 있다는 점이 큰 특징이다.

이를 통해 환자의 편의성을 높일 뿐 아니라, 의료 인력의 업무 부담을 줄여 스마트 병동 운영 효율을 획기적으로 개선할 것으로 기대된다. 보다 체계적인 치료 시스템을 구축할 수 있으며, 신경과·신경외과·재활의학과 등 다양한 진료과에서 활용 가능해 병원의 업무 효율성과 환자 안전성을 동시에 향상시킬 수 있다.

이창재 대웅제약 대표는 "이번 3자 협력은 스마트병동 플랫폼 분야의 새로운 기준을 제시하는 계기가 될 것"이라며 "각 사의 핵심 역량을 융합해 의료 현장에 실질적인 가치를 제공하는 디지털 헬스케어 솔루션을 지속 선보이겠다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



