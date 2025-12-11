"한일 정상회담, 내달 13~14일께 日나라서 개최 조율"

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 내달 13~14일께 일본 나라시에서 정상회담을 하는 방안을 조율하고 있다고 11일 마이니치신문이 복수의 외교 소식통을 인용해 보도했다.

한국과 일본 정부는 나라현 나라시에서 정상회담과 만찬 등을 개최하는 방안을 검토하고 있다.

이재명 대통령(오른쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

나라현은 다카이치 총리 출신지이자 지역구다. 나라현 중심 도시인 나라시는 과거 일본 수도였고 현재는 교토와 함께 손꼽히는 고도(古都)다.

정상회담 장소로는 유서 깊은 고찰인 도다이지를 검토하고 있다. 마이니치는 도다이지에 대해 나라 시대(710~794)에 창건돼 한반도 백제의 도래인과 관계가 깊은 곳이라고 설명했다. 도래인은 고대에 한반도와 중국 등지에서 일본으로 건너가 기술과 문화를 전파한 사람들을 뜻한다.

양국 정상이 2022년 아베 신조 전 총리가 피격 사건으로 사망한 나라시 야마토사이다이지역 근처를 방문해 헌화하는 방안도 거론되고 있다고 마이니치는 전했다. 강경 보수 성향인 다카이치 총리는 아베 전 총리를 정치적 스승으로 여기며 그의 정치 노선을 계승하고 있다.

이 대통령이 다카이치 총리 취임 이후 일본을 찾는 것은 처음이다.

앞서 이 대통령은 지난 10월 30일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 다카이치 총리와 첫 정상회담을 한 뒤 기자회견에서 "셔틀 외교 정신에 따라 (다음에는) 제가 일본을 방문해야 하는데, 가능하면 나라현으로 가자고 말씀드렸다. 본인도 아주 흔쾌히 좋아하셨다"고 전한 바 있다.

마이니치는 "지방에서 (정상회담을) 개최할 경우 의례적 행사가 생략돼 보다 친밀한 분위기를 기대할 수 있다"며 "일본은 중국과 관계가 악화한 상황에서 이웃 나라인 한국과 협력을 확인해 양국 관계의 개선 기조를 유지하려 한다"고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>