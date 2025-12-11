본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

산청군, 2025년 역량강화사업 성과공유회 개최

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.11 09:03

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올 한 해 동안 추진한 사업 성과
주민들과 함께 나누며 친목 도모

경남 산청군은 산엔청건강누리센터에서 '2025년 산청군 역량강화사업 성과공유회'를 개최했다고 11일 밝혔다.


이번 행사는 올 한 해 동안 추진한 사업 성과를 주민들과 함께 나누며 친목을 도모하기 위해 마련됐다.

2025년 산청군 역량강화사업 성과공유회 진행 현장 사진

2025년 산청군 역량강화사업 성과공유회 진행 현장 사진

AD
원본보기 아이콘

산청군 농촌협약지원센터 주관으로 진행한 행사에는 프로그램 수강생과 주민 등 150여 명이 참석했다.


행사에서는 역량강화사업 프로그램 결과물을 전시·공연 형태로 선보이며 참여자들의 배움의 결실을 공유했다.


전시는 천아트, 서예, 테라리움, 천연염색 등 6개 팀의 작품을 공연은 노래 교실, 라인댄스, 다이어트 댄스 등 9개 팀의 무대를 펼쳤다.

이승화 산청군수는 "앞으로도 주민들이 다양한 프로그램에 참여할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

글로벌 신드롬 입증…'케데헌' 헌트릭스 타임지 표지 장식

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

'내란사과' 답례품 돌려보낸 국힘…조국혁신당 "장동혁식 개 사과인가?"

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

오픈AI "안드로이드 기기서 챗GPT 오류 발생 증가…복구 완료"

새로운 이슈 보기