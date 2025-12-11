본문 바로가기
GH, 사고위험 사전 체험 'VR 안전체험 프로그램' 운영

이영규기자

입력2025.12.11 08:58

경기주택도시공사(GH)가 '모든 근로자의 안전은 GH가 끝까지 책임진다'는 안전경영 방침에 따라 전 임직원의 안전의식을 높이고 조직 내 안전문화를 확산하기 위해 'VR 안전체험 프로그램'을 운영한다.


이번 프로그램은 GH 수원 본사 로비에 설치된 체험 부스에서 진행되며, 임직원들이 안전에 대해 자연스럽게 관심을 가지고 참여할 수 있도록 기획됐다.

콘텐츠는 산업안전 11종, 재난안전 3종 등 총 14종으로 구성돼 있으며, 각 상황의 사고 발생 전후 과정과 위험요소, 초기 대응 절차 등을 사실감 있게 구현했다.


김용진 경기주택도시공사 사장이 안전VR체험을 하고 있다. 경기주택도시공사 제공

GH는 이번 체험을 시작으로 연말까지 조직 전반에 안전문화를 정착시키기 위한 다양한 활동을 이어간다.


12일에는 '초격차 안전보건경영 선포식'을 열어 GH의 안전경영 비전을 대내외에 선언하고, 실천 과제를 단계적으로 추진해 전사적 안전관리 체계를 고도화한다.

김용진 GH 사장은 "현장에서 발생할 수 있는 사고 위험을 미리 체감해보는 것이 진정한 예방의 출발점"이라며 "GH는 안전을 최우선 가치로 삼고, 모두가 안심하고 일하는 일터를 만들고자 전사적인 노력을 계속해 나가겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
